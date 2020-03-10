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AKİP 6. Koordinasyon toplantısı gso ev sahipliğinde yapıldı

İHA

Türkiye'deki kümeler ile küme girişimleri arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlanması amacıyla kurulan Anadolu Kümeleri İşbirliği Platformu'nun (AKİP) 6. Koordinasyon Toplantısı, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

AKİP 6. Koordinasyon toplantısı gso ev sahipliğinde yapıldı

Türkiye’deki kümeler ile küme girişimleri arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlanması amacıyla kurulan Anadolu Kümeleri İşbirliği Platformu’nun (AKİP) 6. Koordinasyon Toplantısı, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Platform üyelerinin yaptığı çalışmaların değerlendirildiği toplantıda GSO’nun kümelenme çalışmaları anlatılarak, Gaziantep ekonomisi hakkında bilgiler verildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Kalkınma Ajansları, Üniversite, Sanayi ve Ticaret Odaları, KOP ve GAP Projeleri, OSB temsilcileri ve kümelenme yönetimlerinden katılımcıların yer aldığı toplantıda, GSO’nun bugüne kadar yürütmüş olduğu kümelenme faaliyetleri, projeler ve ileriye dönük gerçekleştireceği çalışmalar hakkında sunum yapıldı.
Toplantıya ayrıca Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Isparta, Gaziantep ile birçok ilden kümelenme profesyonelleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ve Gaziantep’in ekonomisi hakkında bilgiler veren GSO Yönetim Kurulu Üyesi Başar Küçükparmak, “Zor bir coğrafyada olmamıza rağmen çalışmaya, üretmeye ve ihracat yapmaya devam ediyoruz. Atalarımızdan aldığımız üretim ve girişimcilik azmiyle ülkemize katma değer sağlamak amacıyla yolumuza devam ediyoruz” dedi.
Gaziantep’in, Türkiye ekonomisinin en önemli lokomotiflerinden birisi olduğunu ve bölgesinde üretim üssü haline geldiğine dikkati çeken Küçükparmak, “Tüm güçlüklere rağmen son 3 yılda bu şehir 3 milyar dolar sanayi yatırımı yapmış ve 3 yılda 180 işletme faaliyete alınmıştır. Bugün Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesine sahip kentimiz, ihracatta 6. sırada yer alıyor. Dünya’nın 180 ülkesine ihracat yapan kentimizden geçtiğimiz yıl toplam 7,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. İhracatımızı da arttırmayı sürdürüyoruz. Bu yılın sonunda bu rakamın üzerinde ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

GSO olarak Gaziantep sanayisine daha fazla katkı sunma amacıyla projeler geliştirdiklerini kaydeden Küçükparmak, “Bu noktada kümelenme çalışmalarına ve eğitim konusuna büyük önem veriyoruz. Bu anlamda 2017 yılında mesleki eğitimlere başladığımız GSO Mesleki Eğitim Merkezi’miz (GSOMEM) var. Merkezimiz birçok alanda örnek oldu. Son 10 yıldır kümelenme faaliyetlerine ağırlık verdik. Türkiye genelinde en fazla URGE projesi yürüten kurumlar arasında yer alan oda olarak iyi uygulama örneği seçilen ve diğer kurumlara başarı hikayesi olarak takdim edilen makine metal sektörü için yürüttüğümüz kurumsal kimlik çalışmasına o dönemde Ekonomi Bakanlığı tarafından başarı sertifikası verildi. Yine GSO olarak plastik projesiyle ödüle layık görüldük. Sektörlerin bir araya gelerek küme oluşturması rekabet gücünü arttırmaya yönelik atılan en önemli adımlardan birisidir. Bu sebeple, Ticaret Bakanlığı’nın 2010/8 sayılı URGE tebliği kapsamında projelerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bugüne kadar 12 kümelenme çalışması yaptık. Bunların 8 tanesi tamamlandı, 4 tanesi devam ediyor. Dünyadaki yenilikleri, yeni üretim şekillerini yerinde görmek çok önemli. Üyelerimizin rekabet gücünü artırmak için URGE tebliği kapsamında yeni faaliyetler gerçekleştirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Gaziantep’te olmaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını belirten ve ev sahipliği için Gaziantep Sanayi Odası’na teşekkür eden AKİP Genel Sekreteri Gülnaz Karaosmanoğlu da Türkiye’deki kümelenmeler ve kümelenme girişimleri arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, kümelenmeler arasındaki iletişimi ve bilgi akışını arttırmak amacıyla Anadolu Kümeleri İşbirliği Platformu’nun (AKİP) kurulduğunu söyledi.
Karaosmanoğlu, “Temel prensibimiz üye kümeler arasında iletişim ve işbirliğini artırarak hep birlikte büyüme ve gelişmeye katkı sağlamaktır. Bugün pek çok alanda kümelenme modelinden bahsediliyor. Neden? Çünkü bir arada olmaya ihtiyacımız var. Hele hele bu dönemde ülke olarak buna daha da çok ihtiyacımız var. Kümelenme tek başına bir kalkınma modeli değil ama küçük ve orta ölçekte hem firmalar hem de kümelenme anlamında bereketi, iletişimi arttıracak bir model olarak önümüzde duruyor. AKİP’te de bunu başarmaya çalışıyoruz. Son 10 yılda kümeleri var etme çabası içinde yer aldık. Bu toplantının gerçekleşmesinde emeği olan ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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