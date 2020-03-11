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Gaziantep’te parkomat kadınlar iş başında

İHA

Belediye Başkanı'nın kadın olduğu Gaziantep'te, erkeklerin yoğun olarak görev yaptığı parkomatlarda bu kez kadınlar iş başı yaptı.

Gaziantep’te parkomat kadınlar iş başında

Belediye Başkanı'nın kadın olduğu Gaziantep'te, erkeklerin yoğun olarak görev yaptığı parkomatlarda bu kez kadınlar iş başı yaptı.
Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Fatma Şahin'in yaptığı Gaziantep’te internet üzerinden gördükleri ilan üzerine parkomat olmak için başvuran 8 kadın işe başladı. Yoğun trafikte araçlarını uygun yerlere park etmek isteyen sürücülere yardımcı olan parkomat kadınlar daha sonra park ücretleri için fiş kesiyor. Erkek görevliler yerine kadın parkomatları gören sürücüler, önce şaşırıyor sonra da güler yüz ve kibar yaklaşımlarından memnun oluyor.
Göreve başlayan parkomat kadınlar ise hem aile bütçelerine katkı sunmanın sevincini yaşıyor.
5 gün önce geçerken uğrayıp iş sorduğunda "parkomatlığa başlayabilirsiniz" dediklerini belirten Fatoş Koçak, işinden gayet memnun olduğunu kaydetti. Koçak, "1 seneden buyana çalışmıyordum iş yoktu şimdi başladım zor değil benim için çok kolay. Erkek kadın ayırt etmiyoruz zaten erkekler yaparsa kadınlarda yapabiliyor, yapıyoruz gördüğünüz gibi. Güler yüzle karşıladığımız için insanları onlarda bizi anlayışlı bir şekilde karşılıyor hatta bazıları şaşırıyor" dedi.
Kadınlarla aynı işi yapan Nihat Onay da kadınların çalışmasının güzel olduğunu, böylece eve destek olduklarını söyledi.
Bir arkadaşının aracılığıyla işe başladığını ifade eden Sümeyra Süngü ise, “Yorucu diyorlar ama değil kadınlarından bu işte olmasından memnunum. Şuan bu işte çalışan 8 arkadaşız ben kendi adıma şuana kadar hiç sorun yaşamadım" diye konuştu.
Göreve başlayan kadınlarla parkomatlarda sık sık yaşanan tartışmalar önlenmesi ve kadınların her alanda başarılı olabileceğinin de kanıtlanması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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