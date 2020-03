Araban'dan kentsel dönüşüm talebi

Gaziantep’in Araban ilçesinde ilk kuruluş mahalleleri olan ve her biri 100150 yıllık evlerden oluşan Kale ve Yeni Altıntaş Mahallelerinde yaşayan vatandaşlar bölgede kentsel dönüşüm çalışmasının başlatılmasını istiyor.

Kentsel Dönüşüm çalışmalarının eski yerleşim yerlerinin açısında olumlu bir gelişme olacağını ifade eden Kale Mahallesi Muhtarı Hasan Hüseyin Kara, "Kentsel Dönüşüm çalışmalarının biran önce başlamasını istiyoruz. Kale ve Yeni Altıntaş Mahallelerimiz ilçenin ilk kuruluş mahalleleri olması nedeniyle mahallelerimizdeki çoğunlukla her biri yüz ile yüzeli yıllık oturulamaz halde olan ve birçok evlerin de terkedilmiş harabe halindeki metruk evler olması sebebiyle her iki mahallenin de yenilenmesi ve kaliteli yerleşim alanlarının yapılması için önemli bir fırsat olacak" dedi.

Yeni Altıntaş Mahallesi Muhtarı Kemal Küpe ise, “İlçenin tarım üretim merkezi olması münasebetiyle de ilçe merkezindeki eski yerleşim yerleri olan Kale ve Yeni Altıntaş Mahallelerinin Kentsel Dönüşüm kapsamına alınarak yenilenmediği takdirde ilçenin gelişiminin ilçe çevresindeki verimli tarım arazilerinin imara açılarak konutlar yapılarak betonlaşması Araban Ovası’ndaki verimli toprakların betonlaşmasına göz yummak anlamına gelmektedir” ifadelerini kullandı.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun ise Araban Ovası’nın özellikle ilçe girişindeki kısımlarının son yıllarda imara açılması ve yüksek binaların yapılması dikkat çektiğini söyledi.

