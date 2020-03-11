Üst üste 5. şampiyonluk sevinci Altyapıda her geçen yıl yükselen başarı grafiği Başkan Fadıloğlu : “Futbol akademisi değerli işlere imza atıyor”

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü U19 Futbol Takımı, 20192020 sezonunu zirvede tamamlayarak üst üste 5. şampiyonluk sevincini yaşadı. Yeşil sahada yenilgisiz mutlu sona ulaşan genç kramponlar, Türkiye Şampiyonası 1. etap müsabakalarında Gaziantep’i temsil edecek.

Genç oyuncu gelişiminin büyük önem gördüğü günümüz futbol dünyasında altyapı faaliyetlerine büyük önem veren Şehitkamil Belediyesi, sistemli bir şekilde gerçekleştirdiği akademi ve spor okulu çalışmalarının meyvelerini üst üste gelen şampiyonluklarla topluyor. Türkiye Futbol Federasyonu Gaziantep U19 Yerel Alt Yapı Ligi’ni namağlup zirvede tamamlayan yeşilsiyahlı kramponlar, bu başarılarıyla şampiyonluk kupasını üst üste 5. kez müzelerine taşımanın haklı gururunu yaşıyorlar.

Yeşil sahada çocuk ve genç yaştaki futbolcuların gelişimi, yetenekli sporcuların ortaya çıkarılması ve bu futbolcuların alanında uzman antrenörler tarafından doğru bir sistemle eğitim alabilmeleri adına futbol akademisi çalışmalarını uzun yılladır 4 mevsim esasına göre sürdüren Şehitkamil Belediyesi, sporcuların profesyonel spor yaşamlarını başarıyla sürdürebilmeleri adına gerekli her türlü imkanı tesislerinde genç kramponların kullanımına açıyor. Futbolcu yetiştirmenin yanı sıra teknik adam, hakem ve spor alanında farklı branşlarda hizmet edecek spor insanlarının yetişmesi için büyük olanak sağlayan Şehitkamil Belediyesi, profesyonelliğe adım atan sporcularına tesislerinde staj yaparak mesleki bir deneyim kazanma olanağı da sunuyor.

“Genç futbolcularımızın seri başarıları mutlu ediyor”

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü U19 Futbol Takımı’nın 20192020 sezonunda elde etmiş olduğu şampiyonluğun ardından değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bir oyuncunun altyapıdan A takıma kadar geldiği sürecin önemine vurgu yaptı. Genç kramponları başarılardan dolayı tebrik eden Başkan Fadıloğlu, “Futbol akademilerimizde bir futbolcunun altyapıdan A takıma kadar geldiği zaman dilimi içerisinde teknik ekiplerimiz, çok değerli işlere imza atıyorlar. Sporcularımızın teknik, taktik, sosyal ve özelikle akademik gelişimleri büyük bir titizlikle takip ediliyor. U19 Futbol Takımımız, bu yıl üst üste 5. şampiyonluğunu ilan etti. Genç futbolcularımızın seri başarıları bizleri mutlu ediyor. Yeşil sahada arka arkaya gelen şampiyonluklar, başarıların tesadüf olmadığını gösteriyor. Emeği geçen tüm hoclarımıza ve değerli velilerimize teşekkür ediyorum. Genç oyuncu gelişimi, günümüz futbolu için çok değerli. Biz de elimizden geldiği kadar bu sürece katkı sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye Şampiyonası 1. etap müsabakalarında genç futbolcularımıza başarılar diliyorum. Sakatlıklardan uzak, centilmence bir şampiyona olmasını temenni ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.