İdlib’e ‘ejder’ sevkiyatı

Türkiye'de koronavirüs var mı? Bakan Koca'dan açıklamalar...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

–İdlib’de “Bahar Kalkanı” harekatına destek için ‘ejder’ olarak bilinen zırhlı personel taşıyıcı araçların sevkiyatı yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib’de başlatılan “Bahar Kalkanı” harekatına destek amaçlı ejder adıyla bilinen zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan konvoy Gaziantep’in İslahiye ilçesinden geçerek Hatay istikametine gitti. Sevkiyatların devam etmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.