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Başhekim Dr. Hüseyin Esen’den Tıp Bayramı mesajı

İHA

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Başhekimi Dr. Hüseyin Esen, 14 Mart Tıp Bayramına ilişkin mesaj yayımladı.

Başhekim Dr. Hüseyin Esen’den Tıp Bayramı mesajı

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Başhekimi Dr. Hüseyin Esen, 14 Mart Tıp Bayramına ilişkin mesaj yayımladı.
Başhekim Dr. Hüseyin Esen, mesajında sağlık hizmetinin doğuştan kazanılmış insani bir hak olduğunu kaydettiği mesajında, sağlığın bir insan hayatının vazgeçemeyeceği temel bir hak olduğunu söyledi.
Dr. Esen'in mesajında, "Bireylerin daha sağlıklı, huzurlu ve konforlu bir yaşam sürmesini amaçlayan tıp bilimi gerek Ülkemizde gerekse ilimizde geçmişten gelen tüm birikimleri de kullanarak her geçen gün hızlı bir şekilde bilimin ışığında ilerleme göstermektedir. Tüm sağlık çalışanları nitelikli bir yaşam sunmayı amaçlayarak her şartta büyük bir emekle hizmet vermektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle sağlık hizmetlerinin her alanında büyük bir özveriyle insan sağlığı için gecegündüz, karçamur, bayram tatil demeden fedakarca çalışarak mesleğini icra eden tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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