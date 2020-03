Kayode Trabzonspor'a attığı golü şehit ailelerine armağan etti Gaziantep Futbol Kulübü oyuncusu Olarenwaju Kayode: “Golümü şehit askerlere ve ailelerine armağan ettim” “Takıma katkı sağlamak gollerimden daha önemli” “Türkiye’de kalabilirim”

Gaziantep Futbol Kulübü’nün tecrübeli futbolcusu Olarenwaju Kayode, Trabzonspor maçında attığı golü İdlip’te şehit olan askerlere ve ailelerine armağan ettiğini söyledi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürürken Nijeryalı forvet Olarenwaju Kayode açıklamalarda bulundu. Trabzonspor maçında attığı golden sonraki sevinciyle ile ilgili konuşan Kayode, aynı acıları ve hisleri Türk milleti ile birlikte yaşadığı için asker selamı verdiğini açıkladı. Kayode, Türkiye’de mutlu olduğunu da belirterek, gelecek sezon da Türkiye’de kalabileceğini aktardı.



“Aynı acıları ve hisleri Türk milleti ile birlikte yaşıyorum”

Trabzonspor maçında attığı golden sonra verdiği asker selamı ile ilgili konuşan Kayode, “Bu ülkede yaşıyorum ve neler yaşandığını biliyorum. Ben de aynı acıları ve hisleri Türk milleti ile birlikte yaşıyorum. O nedenle golü attıktan sonra asker selamı vererek onlara bir armağan göndermek istedim. Onları unutmamak için böyle bir kutlama yaptım” ifadelerini kullandı.



“Takıma katkı sağlamak gollerimden daha önemli”

Kendi performansından ziyade takımın performansını önemsediğini söyleyen Olarenwaju Kayode, “Takım için oynamak ve takıma katkı sağlamak gollerimden daha önemli. Ben takıma gollerimle de katkı sağlıyorum ama performansım sadece golle ölçülmemeli. Ben antrenmanlarda çok çalışıp takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Takım olarak da performansımız yükseldi. İlk yarıda da aynı takımdık ve aramıza sadece birkaç oyuncu katıldı. Bizim takım olarak biraz daha zamana ihtiyacımız vardı ve takım olarak bir birimizi tanıdık, bir şeyler paylaştık. Sonrasında da her şey iyi olmaya başladık. Takım içindeki uyum da zamanla gelişti ve bu da genel performansa yansıdı” dedi.



“Türkiye’de kalabilirim”

Sezon sonunda sözleşmesinin biteceği hatırlatılan 26 yaşındaki Nijeryalı forvet, “Türkiye’de kalabilirim. Menajerimle sözleşmemle ilgili herhangi bir görüşme olmadı henüz ama sezon sonununda kulübüme geri dönmem gerekiyor. Ondan sonra bazı görüşmeler olabilir ve ben de buna her zaman açığım. Türkiye’yi seviyorum ve burada bulunmaktan da mutluyum” şeklinde konuştu.



“Alanya’ya 3 puan için gidiyoruz”

Ligin 26. haftasında deplasmanda oynayacakları Alanyaspor maçı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Kayode, “Her hafta, her maç bizim için yeni bir mücadele demek. Bu haftaki Alanya maçımız da böyle. Biz oraya puan ya da puanlar için gidiyoruz. Umarım 3 puanla geri döneriz ama zor bir maç olacağını biliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.