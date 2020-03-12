İstiklal Marşı’nın kabulü İslahiye’de kutlandı

Gaziantep'in İslahiye ilçelesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi. Belediye Kültür Merkezinde yapılan program İstiklal Marşı, saygı duruşu ve Kuranı Kerim okunması ile başladı. Porgrama, Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan, 106. Topçu Alay Komutanı Topçu Albay Ömer Şahin Selvi, İlçe Jandarma Komutanı Ümit Tahta, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İlçe Sağlık Müdürü Ayhan Gülşen ve diğer daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Hacı Sani Konukoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen programda öğrencilerin yazdığı şiirler okundu, ünlü şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı’nı yazdığı anlar tiyatro şeklinde canlandırılması büyük ilgi gördü.

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