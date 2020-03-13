İslahiye´de uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep),(DHA) GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan L.T ve Y.K., sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını değerlendirerek harekete geçti. Ekipler, uyuşturucu sattığı belirlenen L.T ve Y.K.´yi evlerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2020-03-13 11:11:09
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