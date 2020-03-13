Gaziantep-Kilis Tabip Odası Anka'yı ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gaziantep-Kilis Tabip Odası Anka'yı ziyaret etti

İHA

GaziantepKilis Tabip Odası Yönetimi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Gaziantep Özel Anka Hastanesi'ni ziyaret ederek, doktor ve sağlık çalışanlarına çiçek verdi.

Gaziantep-Kilis Tabip Odası Anka'yı ziyaret etti

GaziantepKilis Tabip Odası Yönetimi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Gaziantep Özel Anka Hastanesi’ni ziyaret ederek, doktor ve sağlık çalışanlarına çiçek verdi.
GaziantepKilis Tabip Odası Başkanı Uzman Dr. Ramazan Sürücü, Genel Sekreter Dr. Kazım Doğan Eroğulları ile Dr. Ayşegül Ateş Tarla ve Dr.Orhan Batmazoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Gaziantep Anka Hastanesi yönetimini ve doktorlarını ziyaret etti.
Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu ve Başhekim Dr. Fırat Dalgıçer tarafından karşılanan GaziantepKilis Tabip Odası Başkanı Uzman Dr. Ramazan Sürücü ve beraberindeki heyet, hastanede görev yapan doktorlar ve sağlık çalışanlarına karanfil vererek, tıp bayramını kutladı.
Ziyarette, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ve Gaziantep’te alınan tedbirlerle ilgili hastane yönetimine bilgi veren GaziantepKilis Tabip Odası Başkanı Uzman Dr. Sürücü, sağlıkta şiddet olaylarına da değindi.
Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla meslektaşlarımızın hastanemizi ziyaret etmesi ve bizlerle beraber olması bizleri gururlandırdı. Yoğun iş temposu içinde bile bizleri unutmadıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.
Doktorlarla birlikte hastanede tedavi gören hastaları da ziyaret eden oda yönetimi, hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep´te 35 lise öğrencisi akşam yemeğinden zehirlendi
YEREL HABERLER Gaziantep´te 35 lise öğrencisi akşam yemeğinden ...
İstiklal Marşı’nın kabulünün 99’uncu yıl dönümü Sanko Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Bayram: “İstiklal Marşımızı anlamak ve aynı şeylerin tekrarlanmaması için anlatmak, hepimizin en büyük görevidir”
YEREL HABERLER İstiklal Marşı’nın kabulünün 99’uncu yıl dönümü Sanko ...
Kılıç'tan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı
YEREL HABERLER Kılıç'tan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı
(Görüntülü) İslahiye'de okullar korona virüsüne karşı ilaçlandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) İslahiye'de okullar korona virüsüne karşı ...
İslahiye´de uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
YEREL HABERLER İslahiye´de uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
Sanko Park’tan harcadıkça kazandıran kampanya
YEREL HABERLER Sanko Park’tan harcadıkça kazandıran kampanya
Sanko’da kitap fuarı heyecanı
YEREL HABERLER Sanko’da kitap fuarı heyecanı
Koronaya karşı su fiyatlarında indirim çağrısı
YEREL HABERLER Koronaya karşı su fiyatlarında indirim çağrısı
Karkamış’ta toplu kullanım alanları dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Karkamış’ta toplu kullanım alanları dezenfekte ...
794 polisle 27 saatlik uyuşturucu operasyonu: 48 gözaltı
YEREL HABERLER 794 polisle 27 saatlik uyuşturucu operasyonu: 48 ...
(Görüntülü) 794 polisle 27 saatlik uyuşturucu operasyonu: 48 gözaltı
YEREL HABERLER (Görüntülü) 794 polisle 27 saatlik uyuşturucu ...
Helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 48 gözaltı 794 polisli operasyonda torbacılara darbe
YEREL HABERLER Helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 48 ...
Ünverdi GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu kariyer günleri programının konuğu oldu GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Girişimci olun ancak, herkesin yaptığını yapmayı düşünmeyin. Farklı olanı yapmayı, üretilmeyeni üretmeyi düşünün”
YEREL HABERLER Ünverdi GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu ...
Araban’da İstiklal Marşının kabulü programı düzenlendi
YEREL HABERLER Araban’da İstiklal Marşının kabulü programı ...
GAÜN'de stres yönetimi konulu seminer verildi Meditatif Danışman Mert Güler: “Yoğun stres başarısızlığa neden olur”
YEREL HABERLER GAÜN'de stres yönetimi konulu seminer ...
GAÜN’de İstiklal Marşı kabulü etkinliği
YEREL HABERLER GAÜN’de İstiklal Marşı kabulü etkinliği
Öğrenciler İstiklal Marşını güzel okumak için yarıştı
YEREL HABERLER Öğrenciler İstiklal Marşını güzel okumak için yarıştı
İstiklal Marşı’nın kabulü İslahiye’de kutlandı
YEREL HABERLER İstiklal Marşı’nın kabulü İslahiye’de kutlandı
HKÜ Akademisyenleri, Erdem Koleji kariyer günlerinde
YEREL HABERLER HKÜ Akademisyenleri, Erdem Koleji kariyer günlerinde
GASMEK ressamlarından 3 ayda 60 eser
YEREL HABERLER GASMEK ressamlarından 3 ayda 60 eser
Mehmet Akif Ersoy Gaziantep Kolej Vakfı’nda anıldı
YEREL HABERLER Mehmet Akif Ersoy Gaziantep Kolej Vakfı’nda anıldı
Öğrenciler, Mehmet Akif’i unutmadı
YEREL HABERLER Öğrenciler, Mehmet Akif’i unutmadı
(Görüntülü) GAZİANTEP İslahiye ve Nurdağı'nda İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP İslahiye ve Nurdağı'nda ...
(Görüntülü) Gaziantep'te helikopterli trafik denetiminde sürücülere ceza  
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gaziantep'te helikopterli trafik ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X