Sanko’da kitap fuarı heyecanı

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Gaziantep’in kalbi Sanko Park Alışveriş Merkezi, düzenleyeceği ilk kitap fuarında kitapseverler ile buluşacak.

Tarih, Felsefe, Mitoloji, Bilim, Edebiyat, Kişisel Gelişim ve birbirinden renkli çocuk kitaplarının yer alacağı fuar, 1329 Mart tarihleri arasında Sanko Park Alışveriş Merkezi ana etkinlik alanında yer alacak.

Fuar, 70’i aşkın yayınevinin katılımı ile her gün 10.0022.00 saatleri arası gezilebilecek.

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