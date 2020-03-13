Sanko Park’tan harcadıkça kazandıran kampanya

Kampanya ve etkinliklerini hız kesmeden sürdüren Sanko Park Alışveriş Merkezi, ziyaretçilerini harcadıkça kazanmalarını sağlayacak bir kampanya ile karşılıyor.

1315 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek kampanya kapsamında ziyaretçiler, Sanko Park Alışveriş Merkezi’ndeki mağazalardan aynı gün içerisinde yapılacak toplamda 750 TL ve üzeri alışverişlerde, 50 TL, 75 TL ve 1.000 TL değerinde Sanko Park Kart kazanacak.

Kampanya süresince 10.0022.00 saatleri aralığında katılım gerçekleştirilebilecek, bir kişi yalnız bir kez katılım hakkı elde edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.