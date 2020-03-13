Gaziantep´te 35 lise öğrencisi akşam yemeğinden zehirlendi

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Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)GAZİANTEP´te 35 lise öğrencisi, akşam yemeğinden zehirlendi. Hastaneye kaldırılan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Şehitkamil ilçesine bağlı Karacaburç Mahallesi´nde bulunan Karacaburç Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde yatılı kalan öğrenciler, dün akşam nohut, pilav ve yoğurttan oluşan akşam yemeğini yedikten sonra yattı. Ancak, öğrencilerde sabaha karşı mide bulantısı, kusma, yüksek ateş ve ishal şikayetleri baş gösterdi. Öğrenciler, çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Doktorlar gıda zehirlenmesi teşhisi koyduğu 35 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yemeklerden alınan numuneler ise incelemeye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI

2020-03-13 11:38:02



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