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Yedikleri yemekten zehirlenen 43 öğrenci ve öğretmen hastaneye kaldırıldı

İHA

Gaziantep'te 40 öğrenci ve 3 öğretmen, yedikleri yemeğin ardından mide bulantısı ve kusma gibi şikayetlerden hastaneye kaldırıldı.

Yedikleri yemekten zehirlenen 43 öğrenci ve öğretmen hastaneye kaldırıldı

Gaziantep'te 40 öğrenci ve 3 öğretmen, yedikleri yemeğin ardından mide bulantısı ve kusma gibi şikayetlerden hastaneye kaldırıldı.
Şehitkamil ilçesi Karacaburç Mahallesi'nde bulunan Çok Programlı Anadolu Lisesinde okuyan 40 öğrenci ve görev yapan 3 öğretmen yedikleri tavuklu, nohutlu pilavın ardından rahatsızlandı. Okul bahçesinde bulunan öğrenci servisleri ile toplam 43 kişi, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetlerle Şehitkamil Devlet Hastanesine getirildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yedikleri yemekten zehirlendiği tahmin edilen öğrenci ve öğretmenler hastanede müşahede altına alındı.
Öte yandan okuldaki yemekten numune alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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