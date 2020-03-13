Polislerden 17 öğrenciye robotik kodlama kursu

Gaziantep'te polisler, 17 öğrenciye "Robotik kodlama" kursu veriliyor.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğümüz koordinesinde yürütülen “Sağlıklı Teknoloji Sonsuz Gelecek” projesi kapsamında kentteki 17 öğrencimiz "Robotik Kodlama" kursu veriliyor. Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerince nezaretinde eğitimler sürdürülüyor.
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