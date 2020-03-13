Otomobil zulasında 4 tabanca bulundu

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polislerin şüphelenerek durdurduğu otomobilde 4 tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi yaptıkları Küsget Sanayi Sitesi yakınlarında plakası açıklanmayan bir otomobilden şüphelendi. 'Dur' ihtarında bulunularak durdurulan otomobilde arama yapan polisler, aracın bagajındaki gizli bölmeye saklanmış 4 tabanca ile 4 şarjör ele geçirdi. Tabanca ve şarjörlere el koyan polis, otomobilde bulunan kimliği açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına alarak, emniyette sorgulamaya başladı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-03-13 12:49:13



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