Taşdoğan’dan 14 Mart mesajı Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan: “14 Mart Tıp Bayramı Milli bir bayramdır”

MHP Gaziantep milletvekili Uzman Doktor Ali Muhittin Taşdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. Taşdoğan, son zamanlarda sağlık haftası olarak kutlanan ve Türk Tarihi'yle aynı kaderi taşıyan Tıp Bayramının anlamlı ve milli bir bayram olduğunu vurguladı.

Bu günkü modern tıbbın temelini Türk İslam bilimcilerinin attığını dile getiren Taşdoğan, mesajında "Tıp tarihi her ne kadar Anadolu topraklarında Asklepios'la başlayıp, Hipokrat ile babasını bulmuş da olsa Türk Tarihi içinde de ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Bugün bile, dünyada, modern okullarda Avicenna ismi ile öğretileri ve kuralları okutulan İbni Sina, tıp biliminin bugünlere gelmesinde ki temel taşlarının en önemlisidir. Türk islam biliminin altın çağlarını yaşadığı o yıllarda İbni Sina yalnız değildi. İbni Nefs , Farabi, Razi gibi daha nice alimler, bugünkü modern tıbbın temellerini atıyordu” ifadelerini kullandı.

Selçuklu Dönemi’nde modern tıbbın olduğunu dile getiren Taşdoğan, başta Gevher Nesibe'deki hizmetler olmak üzere çağın modern tıbbı, Türk İslam coğrafyasında varlığını gösterdiğini dile getirdi. Taşdoğan, “Beyhekim’le beraber çağının zirvesinde tesisler, şifahaneler yurdun dört bir yanında insanlığa hizmet ediyordu. Osmanlının ilk dönemlerinde gelişmeler devam ederken, Avrupa ortaçağ karanlığından daha çıkamamıştı. Çağın gelişimini yakalamak isteyen Sultan 2. Mahmut yenilikçi uygulamalarına yeni ve büyük bir ekleme yaptı. Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi'nin de katkılarıyla batılı anlamda ilk tıp mektebi olan, Tıphanei Amire ve Cerrahhanei Amire 14 Mart 1827 Çarşamba günü Şehzadebaşı'ndaki Tulumbacıbaşı Konağı'nda kuruldu. Bu kurum ve bu tarih bugünkü modern tıp fakültelerinin ve hastanelerinin birincisi idi” ifadelerine yer verdi.

Türk Milleti’ni iyi tanıyan hekimlerin bu milletin esir olmayacağını dünyaya ilan ettiğini ve Tıp Bayramı’nın milli bir bayram olduğunu vurgulayan Doktor Taşdoğan, mesajında, "14 Mart'ta 1919 yılının Mart ayında, İstanbul'da Tıp Fakültesi öğrencileri işgale karşı bir gösteri yaptı. Bu başkaldırıya hocaları da destek verdi. Bu; işgale karşı ilk başkaldırı, kurtuluş savaşının önemli kıvılcımlarından biriydi. Türk Milleti'ni iyi tanıyan hekimler bu milletin esir olmayacağını dünyaya bir kez daha ilan etti. Güzelim Cumhuriyet Türkiyesi'nde ise 14 Mart 1976 yılından beri; Tüm bu nedenlerle tıp hizmetine emek verenlerin sorunlarının tartışıldığı, anıldığı, bilimsel çalışmaların teşvik edildiği bir bayram olarak kutlanmaya başlandı. Son zamanlarda sağlık haftası olarak kutlanan bu bayram Türk Tarihi'yle aynı kaderi taşıyan; anlamlı ve Milli bir bayramdır" denildi.

Taşdoğan, ayrıca güncel konulara da vurgu yaparak, tüm dünyayı kasıp kavuran Korona virüsün Türkiye’yi de tehdit ettiğini, şu ana kadar sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarıyla, ülkede ciddi tehditler oluşturmadığını ifade etti.

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