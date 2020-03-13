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Gaziantep'te, koronavirüs nedeniyle 20 günlük toplantı ve gösteri yasağı

DHA

Gaziantep'te, koronavirüs nedeniyle 20 günlük toplantı ve gösteri yasağı


GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP Valiliği, koronavirüs yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında kent genelinde 20 gün süreyle her türlü gösteri, eylem ve toplantının yasaklandığını duyurdu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüsün yayılmaması için tedbirler kapsamında kararın alındığına dikkat çekilerek şöyle denildi:
"Koronavirüsünün yayılmaması noktasında alınan tedbirler kapsamında ilimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, (sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı toplantılar ile Devlet Kurum ve Kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ekonomik amaçlarla yapılan toplantılar ve Valilik tarafından izin verilenler hariç olmak üzere), tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma konferans, panel, seminer vb. her türlü eylem etkinliklerin 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddeleri ve ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17´nci ve 19´unucu maddeleri hükmü gereğince 15.03.2020 tarihi saat 08.00´ dan 03.04.2020 tarihine kadar (20) gün boyunca Valiliğimizce yasaklanmıştır."DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI
2020-03-13 18:33:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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