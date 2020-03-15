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Başkandan zabıtalı denetim Belediye Başkanı zabıtayı yanına alarak esnafı denetledi

İHA

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu yanına zabıtayı alarak market, kasap, dönerci, gıda ve fırınları denetledi.

Başkandan zabıtalı denetim Belediye Başkanı zabıtayı yanına alarak esnafı denetledi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu yanına zabıtayı alarak market, kasap, dönerci, gıda ve fırınları denetledi.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte vatandaşın sağlığı için Şahinbey bölgesinde faaliyet gösteren iş yerlerinin mutfaklarını, imalathanelerini, depolarını, dolap ve reyonlardaki ürünlerin fiyatlarını inceledi. Yapılan denetimlerde ruhsat kontrolü, kullanılan gıdaların uygunluğu, iş yerleri ve üretim yapılan yerlerinin temizliği, mutfakta görev yapan personelin kıyafetlerine ve temizliğine bakıldı. Usule uygun olmayan ve eksikliği bulunan iş yerlerine gerekli uyarılar yapıldı. Ayrıca kolonya ve hijyen ürünlerinin olup olmadığı ve fiyatları da denetlendi.

“Hijyen bu günlerde çok önemli”
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşın hem sağlığını hem de bütçelerini düşündüklerini belirterek, “Şahinbey Belediyesine bağlı zabıta ekiplerimiz 365 gün 24 saat aralıksız bir şekilde denetimlerini sürdürüyor. Bu yapmış olduğumuz denetimler halkımızın daha sağlıklı ürünlere ulaşabilmeleri ve iş yerlerinin hijyen kurallarına uyup uymadığını kontrol etmek için yapılıyor. Son günlerde ortaya çıkan korona virüsünden dolayı hijyen kurallarına biraz daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor. Şahinbey Belediyesi olarak hijyen konusunda kendi tesislerimizde; ekiplerimiz daha hassas bir şekilde çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan da zabıta ekiplerimiz lokantalar, fırınlar ve gıda maddesi satan iş yerlerini aralıksız bir şekilde denetliyor. Zabıta ekiplerimiz denetimlerinde hem fiyat hem de hijyene dikkat ediyorlar. Amacımız vatandaşımızın sağlıklı ürünlere, yüksek fiyattan değil normal fiyattan ulaşması için” diye konuştu.

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