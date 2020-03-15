Hüseyin ile EMU’nun ölümsüz aşkı Gaziantep'te

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hüseyin ile EMU’nun ölümsüz aşkı Gaziantep'te

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Antep Savunması'ndan yadigar çok anlamlı bir vesikayı Gaziantep 25 Aralık Panaroma Müzesi'ne kazandırdı.

Hüseyin ile EMU’nun ölümsüz aşkı Gaziantep'te

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Antep Savunması’ndan yadigar çok anlamlı bir vesikayı Gaziantep 25 Aralık Panaroma Müzesi’ne kazandırdı.
Şahin, Ankara Üniversitesi İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde bulunan Antep Savunması'nda şehit olan er Maraşlı Hüseyin'in kanıyla sulanan şiiri ve nişanlısı Emine’nin saçını Gaziantep'e getirdi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, şehre Gazilik unvanını kazandıran Antep Savunması’nı anlatan, çalışmalarını Anıtkabir’i çizen ünlü Rus Ressam Aleksander Samsonov’un yaptığı tarihi sanatla birleştiren Gaziantep 25 Aralık Panaroma Müzesi, kıymetli bir evraka ev sahipliği yapacak. Antep Savunması'nda şehit olan er Maraşlı Hüseyin’in nişanlısı Emine’ye yazdığı şiir, Emine’nin bir tutam saçıyla enstitüye emanetleri teslim eden Yüzbaşı Kilisli Arslan Bey’in tutanağını Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş’ten teslim alarak müzeye kazandırdı.
Şehit Kanıyla sulanmış şiir, Antep Savunması’nda 4 yerinden yaralanan Maraşlı Hüseyin’in, şiirde Emu olarak kısalttığı Emine’ye duyduğu aşkı anlatıyor. Son nefesini vermeden önce komutanı Yüzbaşı Kilisli Arslan Bey'e nişanlısı için yazdığı şiiri veriyor ve koynunda bulunan, Emine'ye ait saçlarla gömülmek istediğini söylüyor. Savaşın kargaşasında Hüseyin’in bu vasiyetini Yüzbaşı Arslan Bey uygulayamıyor ve bu emanetleri Ankara Üniversitesi İnkılap Tarihi Enstitüsü’ne teslim ediyor.
“Bu vesika tarihimizi çocuklarımıza daha güzel anlatacak”
Belgeleri teslim alırken açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Dünya'nın en güzel panorama müzesini yapmak için yola çıktıklarını belirterek, “ Biz kurtuluşun, gaziliğin yüzüncü yılına gidiyoruz. Bunu taçlandırmak içinde önemli olan panoramik müze üzerinde çalışıyoruz. Türkiye’de ve Dünya’da ki örnekleri inceledik. Müzeyi tamamladık. İçerik çok önemli. Emo’nun kanlı saçına, kanlı mektuba baktığınız zaman bir şehidin elindeki bilgileri nasıl belgeleştirdiğini, Arslan Bey’in bunu alıp nasıl enstitüye gönderdiğini ve buradan nasıl bir tarih çıktığını gösteriyor. Şehit Hüseyin’in şehit olduğu yerde Gaziantep'te Panaroma Müzesi’nde özel bir alanda sergileme niyetimiz vardı. Bu talebimizi yerine getirdiği için Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu binlerce bilim insanının yetiştiği bu üniversiteye ve kıymetli rektörüme müteşekkiriz. Bu eseri alıp panaromaya götüreceğiz. Bizi 25 Aralık kurtuluşuna götüren bu tarihimizi çocuklarımıza çok daha güzel anlatacak vesika kavuşturmuş olacağız” şeklinde konuştu.
“Bu mektupta Türkiye'nin ruhu kahramanlığı var”
Ankara Üniversitesi Rektörü İbiş ise Gaziantep 25 Aralık Panaroma Müzesi’yle çok kutsal bir iş yapıldığının altını çizerek, “Güzide şehrimiz Gaziantep’in kahramanlığını yansıtan müzesinde bizim arşivinizdeki bir belgenin sergilenmesi mutluyuz. Bu mektupta şehidimizin düşünceleri, kahramanlıkları, duyguları, sevgilisinin saçı var. Aslında Türkiye'nin ruhu, kahramanlığı var. Bu bağlamda çok daha önemli. Bizim için çok kıymetli olan bir eseri veriyoruz ve en iyi şekilde koruyacak olanın sizler olacağını biliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Reel sektörün virüse karşı desteğe ihtiyacı var
YEREL HABERLER Reel sektörün virüse karşı desteğe ihtiyacı var
İkinci el pazarında alıcı da, satıcı da fiyatlardan yakınıyor
YEREL HABERLER İkinci el pazarında alıcı da, satıcı da fiyatlardan ...
Şahinbey Ampute hedefine doğru ilerliyor
YEREL HABERLER Şahinbey Ampute hedefine doğru ilerliyor
Başkandan zabıtalı denetim Belediye Başkanı zabıtayı yanına alarak esnafı denetledi
YEREL HABERLER Başkandan zabıtalı denetim Belediye Başkanı zabıtayı ...
Romanya Gaziantep Fahri Konsolosluğu açıldı SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu: “Gaziantep ile Romanya arasındaki ticaret gelişecektir”
YEREL HABERLER Romanya Gaziantep Fahri Konsolosluğu açıldı SANKO ...
Ağaçta 2 gün mahsur kalan kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Ağaçta 2 gün mahsur kalan kedi kurtarıldı
Hayatın dibinden zirveye Çocuk yaşta gelin, 17 yaşında ikiz çocuk annesi oldu, 2 kez kansere yakalandı, yine pes etmedi "Dul geleceğine cenazen gelseydi" denilen kadın şimdi hayatın da mesleğinin de zirvesini yaşıyor
YEREL HABERLER Hayatın dibinden zirveye Çocuk yaşta gelin, 17 ...
SANKO Sanat Galerisi’ndeki sergi Ressam Dalyan’ın sergisi cuma gününe kadar gezilebilecek
YEREL HABERLER SANKO Sanat Galerisi’ndeki sergi Ressam Dalyan’ın ...
AVM'den korona virüs açıklaması
YEREL HABERLER AVM'den korona virüs açıklaması
Korona bahanesiyle hırsızlık olaylarına karşı uyarı
YEREL HABERLER Korona bahanesiyle hırsızlık olaylarına karşı uyarı
9 yaşındaki çocuğa çarpan sürücü kaçtı
YEREL HABERLER 9 yaşındaki çocuğa çarpan sürücü kaçtı
SANKO'da 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER SANKO'da 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
42 engellinin yüzü güldü
YEREL HABERLER 42 engellinin yüzü güldü
Belediye binası dezenfekte edildi Fadıloğlu: “Korunma yollarının en başında hijyen geliyor” Dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Belediye binası dezenfekte edildi Fadıloğlu: “Korunma ...
Korona virüs AVM’leri de vurdu
YEREL HABERLER Korona virüs AVM’leri de vurdu
Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 73 - T. Bandırma: 63
YEREL HABERLER Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 73 - T. ...
Gaziantep'te kadın girişimcilere eğitim
YEREL HABERLER Gaziantep'te kadın girişimcilere eğitim
Hayatı Kaçıranlar Kulübü Gaziantep'te
YEREL HABERLER Hayatı Kaçıranlar Kulübü Gaziantep'te
GTB'ler fırsatçılara karşı birlikte hareket edecek.
YEREL HABERLER GTB'ler fırsatçılara karşı birlikte hareket edecek.
Gaziantep'te asayiş uygulamasında 43 kilo uyuşturucu yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te asayiş uygulamasında 43 kilo uyuşturucu ...
Gaziantep’te bir araçta 42 kilogram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep’te bir araçta 42 kilogram esrar ele ...
(Görüntülü) GAZİOSMANPAŞA'DA ÖLDÜREN YUMRUK KAMERADA 8 YIL 4 AY HAPİS CEZASI ALDI (ölen kişinin fotoğrafıyla)
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİOSMANPAŞA'DA ÖLDÜREN YUMRUK KAMERADA ...
Fırsatçılara hak ettikleri ceza verilecek GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı: “Vatandaşlarımızı Mağdur Ederek Haksız Fiyat Artışı Yapanlara Asla Fırsat Vermeyeceğiz” “TOBB Çatısı Altında 81 İlde Oda Ve Borsalar Olarak Disiplin Mekanizmalarını Aktif Olarak Çalıştıracağız”
YEREL HABERLER Fırsatçılara hak ettikleri ceza verilecek GTB Yönetim ...
Gaziantep'te valilik binası dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te valilik binası dezenfekte edildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X