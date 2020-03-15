Hüseyin ile EMU’nun ölümsüz aşkı Gaziantep'te

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Antep Savunması’ndan yadigar çok anlamlı bir vesikayı Gaziantep 25 Aralık Panaroma Müzesi’ne kazandırdı.

Şahin, Ankara Üniversitesi İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde bulunan Antep Savunması'nda şehit olan er Maraşlı Hüseyin'in kanıyla sulanan şiiri ve nişanlısı Emine’nin saçını Gaziantep'e getirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, şehre Gazilik unvanını kazandıran Antep Savunması’nı anlatan, çalışmalarını Anıtkabir’i çizen ünlü Rus Ressam Aleksander Samsonov’un yaptığı tarihi sanatla birleştiren Gaziantep 25 Aralık Panaroma Müzesi, kıymetli bir evraka ev sahipliği yapacak. Antep Savunması'nda şehit olan er Maraşlı Hüseyin’in nişanlısı Emine’ye yazdığı şiir, Emine’nin bir tutam saçıyla enstitüye emanetleri teslim eden Yüzbaşı Kilisli Arslan Bey’in tutanağını Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş’ten teslim alarak müzeye kazandırdı.

Şehit Kanıyla sulanmış şiir, Antep Savunması’nda 4 yerinden yaralanan Maraşlı Hüseyin’in, şiirde Emu olarak kısalttığı Emine’ye duyduğu aşkı anlatıyor. Son nefesini vermeden önce komutanı Yüzbaşı Kilisli Arslan Bey'e nişanlısı için yazdığı şiiri veriyor ve koynunda bulunan, Emine'ye ait saçlarla gömülmek istediğini söylüyor. Savaşın kargaşasında Hüseyin’in bu vasiyetini Yüzbaşı Arslan Bey uygulayamıyor ve bu emanetleri Ankara Üniversitesi İnkılap Tarihi Enstitüsü’ne teslim ediyor.

“Bu vesika tarihimizi çocuklarımıza daha güzel anlatacak”

Belgeleri teslim alırken açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Dünya'nın en güzel panorama müzesini yapmak için yola çıktıklarını belirterek, “ Biz kurtuluşun, gaziliğin yüzüncü yılına gidiyoruz. Bunu taçlandırmak içinde önemli olan panoramik müze üzerinde çalışıyoruz. Türkiye’de ve Dünya’da ki örnekleri inceledik. Müzeyi tamamladık. İçerik çok önemli. Emo’nun kanlı saçına, kanlı mektuba baktığınız zaman bir şehidin elindeki bilgileri nasıl belgeleştirdiğini, Arslan Bey’in bunu alıp nasıl enstitüye gönderdiğini ve buradan nasıl bir tarih çıktığını gösteriyor. Şehit Hüseyin’in şehit olduğu yerde Gaziantep'te Panaroma Müzesi’nde özel bir alanda sergileme niyetimiz vardı. Bu talebimizi yerine getirdiği için Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu binlerce bilim insanının yetiştiği bu üniversiteye ve kıymetli rektörüme müteşekkiriz. Bu eseri alıp panaromaya götüreceğiz. Bizi 25 Aralık kurtuluşuna götüren bu tarihimizi çocuklarımıza çok daha güzel anlatacak vesika kavuşturmuş olacağız” şeklinde konuştu.

“Bu mektupta Türkiye'nin ruhu kahramanlığı var”

Ankara Üniversitesi Rektörü İbiş ise Gaziantep 25 Aralık Panaroma Müzesi’yle çok kutsal bir iş yapıldığının altını çizerek, “Güzide şehrimiz Gaziantep’in kahramanlığını yansıtan müzesinde bizim arşivinizdeki bir belgenin sergilenmesi mutluyuz. Bu mektupta şehidimizin düşünceleri, kahramanlıkları, duyguları, sevgilisinin saçı var. Aslında Türkiye'nin ruhu, kahramanlığı var. Bu bağlamda çok daha önemli. Bizim için çok kıymetli olan bir eseri veriyoruz ve en iyi şekilde koruyacak olanın sizler olacağını biliyoruz” diye konuştu.

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