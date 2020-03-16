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OSB Başkanı Şimşek’ten üretim çağrısı Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek: "Ülkemiz ve İnsanlık için Üretmek zorundayız"

İHA

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Kovid19) salgınına yönelik önlemler artarak devam ederken, yaklaşık 170 bin kişinin istihdam edildiği Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde ise hem üretim devam ediyor hem de virüse karşı tedbirler arttırılıyor. OSB Başkanı Şimşek de her şeye rağmen üretime devam etmek zorunda olduklarını söyledi.

OSB Başkanı Şimşek’ten üretim çağrısı Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek: "Ülkemiz ve İnsanlık için Üretmek zorundayız"

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Kovid19) salgınına yönelik önlemler artarak devam ederken, yaklaşık 170 bin kişinin istihdam edildiği Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde ise hem üretim devam ediyor hem de virüse karşı tedbirler arttırılıyor. OSB Başkanı Şimşek de her şeye rağmen üretime devam etmek zorunda olduklarını söyledi.
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, sanayiciler olarak üretime devam etmek zorunda olduklarını belirterek, "Herkesin bir görevi var. Sanayiciler olarak bizlerin görevi de üretmektir. İnsanlarımızın hayatını devam ettirmesi, rahatı ve mutluluğu için üretmek zorundayız. İnsanlar evlerine kapansa da, sokağa çıkmasa da yaşamaya devam edecekler. Bizler çalışmalıyız ki onların ihtiyaç duyacağı gıda ve ihtiyaç maddelerini üretelim. Fabrikalar durursa, hayat durur. 170 bin kadar insanın geçimini sağlaması için, Türkiye için, hatta tüm insanlar için üretmek zorundayız" dedi.
“Önce insan sağlığı gelir”
İnsan sağlığının her şeyden önce geldiğini belirten OSB Başkanı Cengiz Şimşek, sanayicilerin korona virüse yönelik olarak yetkili makamların yaptığı açıklamaları dikkate almalarını ve gerekli tedbirleri aksatmamalarını istedi. Şimşek, "Sanayiciler olarak, korona virüse yönelik olarak çok dikkat etmemiz, tedbir almamız gerekiyor. Özellikle çalışanlarımızın bindiği servisler, çalışma ortamları ve yemekhanelerimizde hijyen tedbirlerini en üst düzeye çıkarmalıyız. Her çalışanımızın bu duyarlılığa sahip olmasına gayret göstermeliyiz. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve Gaziantep Valimiz Davut Gül ile diğer yetkililerin uyarılarını yakından takip ederek, insan sağlığı için gerekli her türlü tedbiri almalıyız. Çünkü bizler için önce insan sağlığı gelir" diye konuştu.
“Bu sorunu birlikte çözeriz”
Türkiye'nin bu sorunu dayanışma içerisinde aşacağını da vurgulayan OSB Başkanı Şimşek, "Küresel bir salgın var. Bizim ülkemizi de etkileyen büyük bir sorun. Böyle ortamlarda öncelikle paniklemeden, psikolojimizi ve moralimizi güçlü tutarak, hükumetimizin ve yetkililerin yaptığı açıklamalara uyarak hareket etmeliyiz. Diğer taraftan market raflarını boşaltmaya gerek yok. Çünkü gıda ve ihtiyaç maddelerinin stok ve üretiminde sorun yok. Fabrikalarımızda üretim devam ediyor. Paniklemek yerine tıpkı Kurtuluş Savaşında olduğu gibi yardımlaşma ve dayanışmayı ön plana çıkarmalıyız. Başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere tüm bakanlıklar virüs salgını konusundaki başarılı çalışmaları ile dünyaya örnek oluyor. Bu nedenle geçmişte çok daha büyük sorunları atlatmış olan milletimizin, bu sorunu da en az etki ile atlatacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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