Gaziantep'te HTŞ´li terörist tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HTŞ üyesi 1 terörist tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütüne yönelik soruşturmada 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. İsmi açıklanmayan şüphelinin sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı vurgulanan açıklamada şöyle denildi:
"Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, HTS/FEC/ENC terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınan bir şüpheli sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır."DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2020-03-16 20:19:51
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-