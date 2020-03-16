Gaziantep'te HTŞ´li terörist tutuklandı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HTŞ üyesi 1 terörist tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütüne yönelik soruşturmada 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. İsmi açıklanmayan şüphelinin sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

"Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, HTS/FEC/ENC terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınan bir şüpheli sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır."DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-03-16 20:19:51



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