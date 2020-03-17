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Prof. Dr. Levent Elbeyli Sanko Üniversite Hastanesi'nde

İHA

SANKO Üniversitesi Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Levent Elbeyli'yi güçlü hekim kadrosuna kattı.

Prof. Dr. Levent Elbeyli Sanko Üniversite Hastanesi'nde

SANKO Üniversitesi Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Levent Elbeyli’yi güçlü hekim kadrosuna kattı.
Prof. Dr. Levent Elbeyli, Kasım 1958’de Gaziantep’te doğdu. İlköğrenimini Gaziantep Mehmetçik İlkokulu’nda, orta ve lise eğitimini ise Gaziantep Kolej Vakfı’nda tamamladı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1982 yılında mezun olan Prof. Dr. Elbeyli, mecburi hizmetini 1982 1984 yılları arasında Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde yaptı. Uzmanlık eğitimini, 19841989 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda tamamladı. Aynı üniversitede 1990 yılı Eylül ayına kadar uzman olarak çalışan Prof. Dr. Elbeyli, 1990 yılında Yardımcı Doçent unvanı ile Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde göreve başladı.
“Berlin Lungenklinik heckeshorn”da misafir öğretim üyesi olarak 1993 1994 yılları arasında Prof. Dr. Dick Kaiser ile çalışan Elbeyli, 1996 yılında Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Doçenti unvanını aldı, 2002 yılında Profesörlüğe yükseldi. Gaziantep Üniversitesi’nde 1990 2003 yılları arasında Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı, 20032017 döneminde Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini üstlendi. Gaziantep Üniversitesi Yerel Etik Kurul Başkanlığını iki dönem yürüten Prof. Dr. Elbeyli, 20082013 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği görevini üstlendi. Tıp Fakültesi Acil Servisinin ve Yoğun Bakım Ünitesinin kurulmasında görev aldı ve uzun süre koordinatörlüğünü yaptı. Yüksek Öğrenim Kurulu tarafından 2013 yılında atandığı Tıp Fakültesi Dekanlığını 2016 yılına kadar yürüten Prof. Dr. Elbeyli, Dekan olarak Tıp Fakültesinin akreditasyon sürecini başlattı. Türk Göğüs Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığını 2013 2018 yılları arasında iki dönem yürüten Prof. Dr. Elbeyli, 2017 yılında 36 yıllık devlet hizmetini tamamlayarak emekli oldu ve 3 yıl süre ile özel bir hastanede görev yaptı. Prof. Dr. Elbeyli’nin 105 bilimsel yayını bulunmaktadır. Bunların 35’i uluslararası hakemli dergilerde İngilizce, 70’i ulusal hakemli dergilerde İngilizce ve Türkçe yayınlanmıştır. 32’si uluslararası, 81’i ulusal olmak üzere çok sayıda bilimsel bildirisi bulunmaktadır. Yurt içi ve yurt dışı çok sayıda kongre, toplantı, sempozyum ve kurslarda konuşmacı ve oturum başkanı olarak görev almıştır. Göğüs Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi Başkanlığı ve Türk Akciğer Kanseri Derneği ile düzenlenen kongrelerde başkanlık görevlerini üstlenen Prof. Dr. Elbeyli, uluslararası ve ulusal bilimsel dergilerin hakem kurulunda yer almaktadır. 5 uzmanlık tezi yöneten Prof. Dr. Elbeyli’nin 3 ulusal ve bir uluslararası kitapta bölüm yazarlığı vardır. Prof. Dr. Elbeyli, Mart 2020 tarihi itibariyle, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde Göğüs Cerrahisi Polikliniğinde pediatrik ve erişkin hasta kabul etmeye başlamıştır. Aynı bölümde, Opr. Dr. İbrahim Nacak da görev yapmaktadır. Prof. Dr. Elbeyli’nin çalışma alanı, akciğerin doğumsal enfektif hastalıkları, akciğer ve mediastenin iyi ve kötü huylu tümörleri, göğüs kafesinin şekil bozuklukları, hava yolu problemleri, endoskopik rezeksiyonlar ve tüm girişimsel işlemlerdir.
Türk Tabipleri Birliği, Türk Göğüs Cerrahisi Derneği, Türk Toraks Derneği, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği, Türk Akciğer Kanseri Derneği, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu, Avrupa Göğüs Cerrahisi Derneği üyelikleri bulunmakta, İngilizce bilmektedir.
SANKO Üniversitesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Polikliniği
Hastalara en son teknolojik gelişmelerle hizmet vermektedir. Sürekli büyüyen ve gelişen hastanede Göğüs Cerrahisi Polikliniği bölgemizdeki özel hastaneler içinde sadece SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde mevcuttur. Özellikle acil servise başvuran göğüs travmalı hastalara çok kısa sürede müdahale edilip, 24 saat hazır haldeki ameliyathane ve yoğun bakım ünitemizle gerekli tüm tedaviler çok hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Göğüs cerrahisi ameliyatları, SANKO Üniversitesi Hastanesi güvencesi ile son teknolojik cihazlar ve dünyaca kalitesi kanıtlanmış özel malzemeler kullanılarak yapılmaktadır. Akciğere yönelik açık ve kapalı ameliyatlarda kullanılan kaliteli malzemeler, ameliyat sonrası iyileşme hızını artırmakta ve oluşabilecek yan etkileri azaltmaktadır.
Göğüs cerrahisini ilgilendiren tüm erişkin ve pediatrik hastalıkların tanı ve tedavisi, yapılan açık ve kapalı (endoskopik) (VATS) ameliyatlarla sağlanmaktadır.
Yapılan ameliyatlar ve hastalıklar ise şöyle sıralandı:
"Akciğer kanserinin erken teşhis ve tedavisi, Akciğerin her türlü kistik ve bronşektazik hastalığının teşhis ve tedavisi, Göğüs duvarındaki şekil bozukluklarının teşhis ve tedavisi, akciğer zarı hastalıklarının teşhis ve tedavisi, Akciğerde hava ve sıvı toplanmasının teşhis ve tedavisi, Trakeal ve bronşial (solunum yolları) yabancı cisimlerin çıkartılması, Özofagial (yemek borusu) yabancı cisimlerin çıkartılması, ellerde aşırı üşüme ve morarmanın (Reynaud hastalığı) ve aşırı terlemenin kapalı ameliyatla tedavisi, göğüs duvarı ve göğüs boşluğundaki tümör ve kistlerin teşhis ve tedavisi, VATS: Video assisted toracoscopic surgery (Video yardımlı torakoskopik cerrahi), özefagusun (yemek borusu) iyi ve kötü huylu hastalıkları, KOAH’ta endoskopik balon ve valv yöntemi, hava ve yemek borusu problemlerinde stent, lazer uygulamaları, TOS (Torasik çıkış problemi), mezotelyoma (akciğer zarı kanseri) tedavisi, mediastinal (göğüs kafesinde yer alan, akciğerler dışında kalan bölümle ilgili) tüm problemlerin cerrahisi, bebek ve çocukların cerrahi gerektiren tüm göğüs problemleri."
SANKO Üniversitesi Hastanesi
Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Hematoloji, Terapötik Aferez Merkezi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Hematolojisi ve Çocuk Onkolojisi, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite Merkezi, Periton Diyalizi Merkezi, Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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