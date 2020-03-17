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Araban'da hijyen seferberliği

İHA

Araban'da hijyen seferberliği

Araban Belediyesi, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarıyla hijyen seferberliği başlattı.
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da rastlanan korona virüs, yüzlerce ülkeye sıçradı ve binlerce insanın ölümüne sebep oldu. Türkiye’deki ilk vakayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Mart günü canlı yayında duyurdu. Bir erkek hastanın test sonuçlarının pozitif çıktığını ve hastanın gözlem altına alındığını duyurmasının ardından Türkiye genelinde başlatılan korona virüs ile mikrobik yayılmanın engellenmesi için başlatılan dezenfekte çalışmaları kapsamında Araban ilçesinde de COVİD 19 salgını korona virüsün önüne geçilmesi amacıyla Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru’nun talimatı üzerine Araban Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tüm kamu kurumlarının hizmet binaları, belediye hizmet binası, halkın yoğun olarak kullandığı parklar, hastane ve sağlık ocakları, kütüphane, 112 acil, camiler, sosyal tesisler, spor salonları, halı sahalar, dolmuş durağı ve toplu taşımacılık yapan dolmuşlar, cadde ve sokaklar, rögarlar, çöp konteynerleri ve çevresinde dezenfektan ilaçları ile dezenfekte çalışmaları başlattı.
Araban Belediyesi ekipleri, salgın hastalıklara en rahat zemin hazırlayabilecek ortam olan ortak kullanım alanlarının temizlik ve dezenfektelerini yapıyor, vatandaşları Sağlık Bakanlığınca belirlenen kurallara uymaları konusunda da uyarıyor.
Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru gazetecilere yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının yayınladığı öneriler kapsamında hareket ettiklerini belirterek, “Sağlık sistemimize ve bilim insanlarımıza güveniyoruz. Araban ilçe merkezi ve kırsalında yaşayan tüm vatandaşlarımız, bizim için çok değerlidir. Araban Belediyesi olarak COVİD19 salgın korana virüsün ilçemize girmemesini sağlamak ve halkımızın sağlığı için sorumluluk bilinciyle hareket diyoruz. COVİD19 salgın korona virüse karşı önlemlerimizi en üst seviyeye çıkardık ancak, vatandaşlarımıza da büyük sorumluluk düşüyor. Her bir vatandaşımız Sağlık Bakanlığımızın, el hijyenine önem verilmelidir. Eller en az 20 saniye sabun ve suyla yıkamalı, sabun veya suyun olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği kullanılmalıdır. Uyarılarını dikkate alarak, günlük hayatında uyguladığı basit önlemlerle yeni tip COVİD19 salgın korona virüsün önüne geçebilir. Araban Belediyesi olarak bu konudaki çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. İlçe genelinde başlattığımız dezenfekte seferberliği uygulamamızdaki ilaçlamalarda ise insan sağlığına zarar vermeyen Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) onaylı ürünler kullanmaktayız” diye konuştu.

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