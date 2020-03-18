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Gaziantep’te seri gasp çetesi çökertildi

İHA

Gaziantep'te vatandaşın korkulu rüyası seri gaspçı çetesi bir aylık takibin ardından yapılan operasyonla çökertildi. Yakalanan 3 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Gaziantep’te seri gasp çetesi çökertildi

Gaziantep’te vatandaşın korkulu rüyası seri gaspçı çetesi bir aylık takibin ardından yapılan operasyonla çökertildi. Yakalanan 3 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesinde farklı tarihlerde Ünaldı ve Tekstilkent Mahallerinde aynı yöntemlerle meydana gelen faili meçhul yağma olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda akşam işten çıkarak evine giden mağdurlara bıçak ve tabanca gösterip, darp ederek yağma eden 3 şüphelinin kimlikleri belirlendi. Gasp olaylarına karışan 3 şüpheli, bir aylık teknik ve fiziki takip sonucu yapılan operasyonla gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Şüphelilerin gasp anları da güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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