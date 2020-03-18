Fatma Şahin: Yurt dışından gelen kızıma rutin karantina uygulanıyor



GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ABD'den gelen kızı Merve Şahin'e de koronavirüs tedbirleri kapsamında rutin karantina uygulandığını açıkladı.

Fatma Şahin'in ABD'de eğitim gören kızı Merve Şahin, koronavirüs salgınının ardından Türkiye'ye döndü. Dönüşünün ardından alınan tedbirler kapsamında Merve Şahin, karantina uygulamasına tabi tutuldu. Ancak, bazı sosyal medya kullanıcıları Fatma Şahin'in kızının, ABD dönüşünde karantina uygulamasından kaçtığı yönünde iddialarda bulundu. İddiaların sosyal medyada paylaşılmasının ardından Fatma Şahin, twitter hesabından açıklama yaptı. Kızının rahatsızlığının bulunmadığını ve rutin uygulamaya tabi tutulduğunu belirten Şahin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal medyada üretilen asılsız bilgiler de en az koronavirüs kadar hızlı yayılıyor. Kızımın yurt dışından geldiği doğru. Ama kendisinin herhangi bir rahatsızlığı yok çok şükür. Ve yurt dışından gelenlere uygulanan rutin karantina neyse ona da o uygulanıyor. Bilginiz olsun."DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-03-18 12:23:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.