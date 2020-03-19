Suriye´ye zırhlı araç sevkiyatı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki 106'ncı Topçu Alayı ve 2'nci Zırhlı Alay Komutanlığı'ndan, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verecek zırhlı araç ve askeri personelden oluşan konvoy, Suriye'ye doğru yola çıktı.
İslahiye'de konuşlu 106'ncı Topçu ve 2'nci Zırhlı Alay Komutanlığı'ndan, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amaçlı zırhlı araçları taşıyan TIR'lar, askeri araç ve askeri personellerden oluşan 30 araçlık konvoy, güvenlik önlemleri arasında Hatay'a hareket etti. Konvoyun Cilvegözü Sınır Kapısı´ndan geçerek, Suriye´deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildiDHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2020-03-19 11:54:36
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