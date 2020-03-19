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MÜSİAD Başkanı Çelenk’ten ekonomi paketine destek “Ekonominin bu süreci en az hasarla aşması için hep birlikte mücadele edeceğiz”

İHA

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, Çin'de başlayan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (COVID19) salgınına karşı alınan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan tedbirlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

MÜSİAD Başkanı Çelenk’ten ekonomi paketine destek “Ekonominin bu süreci en az hasarla aşması için hep birlikte mücadele edeceğiz”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, Çin’de başlayan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (COVID19) salgınına karşı alınan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan tedbirlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan tedbirlere ilişkin yazılı bir açıklama yaparak alınan tedbirleri memnuniyetle karşıladıklarını ve zorlu süreci birlik içinde aşacaklarını vurguladı.
Çelenk, konu ile ilgili açıklamasında, “Dün, Merkez Bankası’nın korona virüs krizinin ekonomik etkilerini asgari seviyede tutmak amacıyla aldığı faiz indirimi kararı ve açıkladığı diğer tedbirleri yakından takip etmiştik. Para politikasına yönelik alınan kararlar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ilave önlem ve tedbirlerle, mali bir paketle desteklenmiş oldu. İş dünyasının temsilcileri olarak bizler de geçtiğimiz hafta ekonomi yönetimine sunmuş olduğumuz önerilerimizin karşılığını almış olduk. Bu bağlamda, her zaman olduğu gibi bugün de elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz. Zira virüs salgınının küresel etkileri, ekonominin bütün aktörlerinin topyekun bir mücadele içerisinde bulunmasını zorunlu kılmaktadır. Nitekim başta FED olmak üzere gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının virüs salgınının etkilerini azaltmak amacıyla aldıkları genişleyici para politikası kararları ve diğer ilave tedbirler kısa vadede piyasaları nispeten rahatlatmış olsa da küresel ekonominin resesyona gireceği bir senaryoya hazırlıklı olmalıyız. En olumlu senaryoda bile küresel ekonominin ciddi bir refah kaybına uğrayacağı aşikardır. Küresel ekonomi genelinde yatırımlarda risk iştahının azaldığı ve piyasaların nakde geçmek istediği bir ortamda Türkiye ekonomisinin bu süreci en az hasarla atlatması için hep birlikte mücadele etmemiz gerektiğinin farkındayız. En büyük üreticimizden en küçük tüketicimize varana değin bütün ekonomik aktörlerin desteğiyle bu zorlu süreci lehimize çevirmeye başaracağımıza olan inancımız tamdır. Bugün itibariyle 30 doların altına gerileyen petrol fiyatları enerji faturamızın yükünü hafifleterek bu zorlu süreçte elimizi güçlendirecektir. Hem para politikasına hem de maliye politikasına yönelik alınan bu kararlar reel sektör temsilcilerinin yükünü hafifletecektir. Başta kritik sektörlerimize yönelik muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primi ertelemesi olmak üzere kredi ve faizlerinin geri ödemelerinin kolaylaştırılması, asgari ücret desteğinin devam etmesi ve KGF’nin limitini iki katına çıkarılarak KOBİ’lerimizin hizmetine sunulması gibi birçok sektör ve alana yönelik vergi düzenlemesinin yanı sıra üretim, büyüme ve istihdamın korunmasını kapsayan bu tedbir ve teşvikler sayesinde ekonomik aktivitede gözlenebilecek ilave bir yavaşlamanın önüne geçilecek ve Türkiye ekonomisi pozitif büyüme patikasında yoluna devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

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