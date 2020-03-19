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Ünverdi “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’ni” değerlendirdi GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Devletiyle, işvereniyle, işçisiyle hepimiz aynı gemideyiz. Bu geminin hep birlikte yüzdürülmesi gerekiyor. Eminim tüm kesimler elinden geleni birlik ve berberlik içerisinde yapacaktır”

İHA

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Bloomberg HT'de Hande Berktan'ın sunumuyla canlı yayınlanan, İş Dünyası programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'ni değerlendirdi.

Ünverdi “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’ni” değerlendirdi GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Devletiyle, işvereniyle, işçisiyle hepimiz aynı gemideyiz. Bu geminin hep birlikte yüzdürülmesi gerekiyor. Eminim tüm kesimler elinden geleni birlik ve berberlik içerisinde yapacaktır”

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Bloomberg HT'de Hande Berktan'ın sunumuyla canlı yayınlanan, İş Dünyası programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’ni değerlendirdi.
Programa telefonla bağlanan Adnan Ünverdi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsten (Kovid19) dolayı hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, hasta olan vatandaşlara şifalar dileyerek, vakanın bir an önce son bulması temennisinde bulundu.
Çankaya Köşkü'nde düzenlenen korona virüs zirvesi sonunda açıklanan tedbirlerin önemine işaret eden Ünverdi, 100 milyar liralık bir kaynak setinin devreye alınmasının son derece önemli olduğunu, ilave destekleri beklediklerini söyledi.
2020 yılının bir dizi olumsuzluklarla başladığını dile getiren Ünverdi, “Bu yılın başından buyana deprem, çığ, sınırımızın öbür tarafındaki sıkıntılar ve dünyanın sorunu haline gelen korona virüs vakası ile mücadele ediyoruz. Tabi hayatın akışı ne olursa olsun sorumluluklarımızı da yerine getirmemiz gerekiyor. Bunun için de ekonominin çarklarını bir şekilde döndürmek durumundayız” dedi.
Gaziantep’te gıda, tekstil, makine ve kimya sektörleri başta olmak üzere, yaklaşık 155 alanda üretim yapıldığını aktaran Ünverdi, “Tabi bu süreç sanayicilerimizi ve özellikle ihracat odaklı bir sanayi altyapısına sahip olduğumuz için ihracatçılarımızı olumsuz etkiledi. Biz de yaşanan sıkıntılar karşısında; Gaziantep’teki ilgili kurum ve kuruluşlarımızın görüşleri, meslek odalarımız ve bankalarımızla birlikte iş dünyamızın beklentileri doğrultusunda hazırladığımız ortak raporumuzu üst kuruluşumuz olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) ilettik ve onlarda sağ olsunlar girişimlerde bulundular. Dün de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Ekonomi Kalkanı İstikrar Paketi’ni olumlu bulduğumuzu ifade etmek isterim. Korana virüsün olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik zamanında bir müdahale olmuştur. Paket top yekun ekonomiyi ayakta ve diri tutmak üzerine hazırlanmış. Zaten sürdürülebilirlik için böyle bir pakete ihtiyaç vardı. İlk etapta sanayi, ticaret ve ihracat olmak üzere vatandaştan esnafa ve turizme kadar 100 milyar liralık destek ekonomimiz için can suyu olacak. Sanayicilerimiz açısından sunulacak destekler üretim ve istihdam açısından çok önemli. Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemeleri 6’şar ay ertelendi. Çok yerinde ancak, bundan faydalanacak sektörler daha da genişletilebilir diye düşünüyorum. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak da bu paketin bir başlangıç olduğunu söylemişlerdi. Önümüzdeki günlerde bu imkanlardan diğer sektörlerimiz de faydalandırılırsa çok daha iyi olacağı kanaatindeyim. Kredi Garanti Fonu limitinin 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartılacak olması, korona virüs nedeniyle nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği verilmesi, nakit akışının sağlanmasına katkıda bulunacak” diye konuştu.
Açıklanan pakette yer almayan bir konuyu da TOBB ile beraber değerlendirerek, Ticaret Bakanlığı’na sunulmasını arz ettiklerini vurgulayan Ünverdi, “Şu an reeskont ödemelerinde bir öteleme yapılmıştır. Ancak Eximbank kredileriyle ilgili olarak çalışma yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Aynen reeskontta olduğu gibi Eximbank’ın ihracata hazırlık veya sevk öncesi kredilerinin, taahhüt kapatılmalarının da ötelenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda iş dünyası olarak Türkiye Bankalar Birliği’nin de özel bankalar ile böyle bir açıklama yapması beklentisi içerisindeyiz. Devletiyle, işçisiyle, işvereniyle hepimiz aynı gemideyiz. Bu geminin hep birlikte yüzdürülmesi gerekiyor. Eminim tüm kesimler elinden geleni birlik ve berberlik içerisinde yapacaktır” şeklinde konuştu.
Sağlığın her şeyin başında geldiğini dile getiren Ünverdi, korona virüse karşı çok daha dikkatli olunması gerektiğine dikkati çekerek, “Lütfen tüm tedbirlerimizi alalım. Dışarıda işi olmayan vatandaşlarımız ve özellikle 60 yaşın üstünde olanlar bu süreç atlatılana kadar lütfen hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı için evlerinden dışarı çıkmasınlar” ifadelerini kullandı.

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