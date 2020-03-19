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(Görüntülü) Gaziantep'te meslek liseliler maske üretimine başladı

DHA

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından pilot il olarak belirlenen Gaziantep?te, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında mesleki lise öğretmenleri ve öğrencileri maske üretiyor.

(Görüntülü) Gaziantep'te meslek liseliler maske üretimine başladı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından pilot il olarak belirlenen Gaziantep?te, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında mesleki lise öğretmenleri ve öğrencileri maske üretiyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ?Koronavirüs ile Mücadele Önlemleri? kapsamında, pilot il olarak belirlenen 17 il içerisinde bulunan Gaziantep?teki meslek liselerinde maske üretimi çalışmaları başlatıldı. Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi?nde bulunan 7 öğrenci ve 2 öğretmen, dünyayı etkisi altına alan virüse karşı tedbirler kapsamında maske ihtiyacını karşılamak amacıyla okulda oluşturulan atölyelerde üretim yapıyor.
Şu anda günlük 500 adet üretim yaptıklarını ve ilerleyen süreçte sayıyı artıracaklarını ifade eden Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul müdürü Mehmet Kar, ?Dünya ve Türkiye virüsle mücadele veriyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından proje geliştirildi. Biz de Gaziantep olarak 5 okulda maske üretimi yapıyoruz. Bunun yanı sıra diğer okullar da ise farklı üretimler devam ediyor. Bu virüs mücadelesinde ülkemize destek olmaya çalışıyoruz.  Öğretmen ve öğrencilerimizle yeni olduğumuz için 500 civarında maske üretiyoruz. İlerleyen süreçte sayıyı artırmayı hedefliyoruz. Maskeyi giyim atölyesinde yapıyoruz. 7 öğrencimizle 6 saat süre içerisinde vardiya şeklinde çalışıyoruz. Öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yapılan maskede kaliteli ve insanların sağlığını koruyucu özelliğe sahip şekilde üretiyoruz. Maskeleri ürettikten sonra İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim ederek katkı sağlamayı düşünüyoruz? dedi.
Gönüllü olarak üretim yaptıklarını ve bu şekilde bir çalışmanın içinde olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden moda tasarım öğrencileri ise, "Şu anda burada çalışarak üretim yapmaya devam ediyoruz. Burada severek ve gönüllü olarak çalışıyoruz. Biz de buradan ülkemize faydalı işler yaptığımızı düşünüyoruz. Diğer arkadaşlarımla birlikte iş paylaşımları yaptık. İlerleyen süreçte daha fazla üretim yapacağız? diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep
2020-03-19 17:54:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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