Şahin’den Miraç Kandili mesajı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: "Kandil geceleri, birlik ve beraberlik için çok önemli bir fırsattır"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Miraç Kandili’ne kavuşmanın huzurunu yaşadıklarını kaydederek, “Birlik ve beraberlik adına çok önemli bir yeri olan bu geceyi iyi hatırlamalıyız ve yaşadığımız zor süreçlerde bu mübarek günü iyi değerlendirmeliyiz” ifadelerini kullandı. Şahin, Miraç Kandili'nde alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz’in mübarek Recep ayının 27’nci gecesinde yaşadığı kutsal yolculuğu anımsatarak, kandil gecesinin dolu dolu yaşanması gerektiğini vurguladı. Şahin mesajında, "Bu mübarek gece Efendimiz’in kutlu yolculuğunun anlamının kavrandığı, gönüllerimizin müstesna bir coşku yaşadığı bütün beşeri hislerden tertemiz bir kulluğa, en yüce mertebeye yükselişidir. Bugün, inancımızda rahmet ve mağfiret mevsimi olarak tarif edilen mübarek üç aylar içerisinde çok özel bir yere sahiptir” ifadelerini kullandı. Şahin, kandil gecelerinin birlik ve beraberliğin, dayanışma bilincinin yükselmesinde önemli bir fırsat olduğuna dikkat çeken Şahin'in mesajında, "Kültürümüz, inancımız için önemli olan Miraç Kandili, toplumsal dayanışma, akrabalık ve kardeşlik hukukunun pekiştirilmesi için önemli bir vesiledir. Muhabbet ve kardeşlik hukukuyla duygularımıza, vicdanlarımıza hükmetmeli, iyiyi, barışı, dostluğu, merhameti yaymak için çalışmalıyız. Miraç, insanlığın tanık olabileceği en büyük gece olarak tecelli etmiş ve inancımızın en büyük meşalelerinden biri olup yolumuzu aydınlatmıştır. Ülke ve millet olarak bizi birbirimize bağlayan inanç ve ruh birliğimizin güçlenmesi, her türlü yıkıcı, bölücü ve ayrılıkçı niyetlerin söndürülmesi için en önemli temeli teşkil etmektedir. Bu mübarek gece vesilesiyle sağduyu ve sükunetin, barış ve huzurun olmasını, ayrıca yakın coğrafyamızda zulüm, haksızlık, şiddet ve terör saldırıları altında olan İslam beldelerinin tekrar barış yurduna dönüşmesi için Rabbim’e dua ve niyaz ediyorum" denildi.

Şahin mesajının sonunda, “Bu günlerde kutladığımız mübarek gecenin bütün dünyada barışa, huzura ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyorum. Sağlık, barış ve huzur dilekleriyle halkımızın ve tüm İslam aleminin Miraç Kandili’ni kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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