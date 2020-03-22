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Hastane personeline baklava dopingi

İHA

Sağlık çalışanlarının koronavirüs salgınına karşı verdiği fedakarca mücadele tüm Türkiye tarafından takdirle karşılanırken, Oğuzeli Devlet Hastanesi yöneticileri, hastane çalışanlarının moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla baklava ikramında bulundu.

Hastane personeline baklava dopingi

Sağlık çalışanlarının koronavirüs salgınına karşı verdiği fedakarca mücadele tüm Türkiye tarafından takdirle karşılanırken, Oğuzeli Devlet Hastanesi yöneticileri, hastane çalışanlarının moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla baklava ikramında bulundu.
Oğuzeli Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Sedat Özdemir ve İdari ve Mali İşler Müdürü Emre Tancan, insanların evinden dışarı çıkmadığı bir ortamda büyük bir özveri ve fedakarlıkla görevlerinin başında olan hastane personelini ziyaret ederek, teşekkür ettiler ve hijyen koşullarına uygun bir şekilde tek kişilik paketlere konulan baklava ikramında bulundular.
Hastane Başhekimi Uz. Dr. Sedat Özdemir, tüm dünyayı etkisi altına alan salgın ortamında sağlık çalışanlarının verdiği mücadelenin her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirterek, "Oğuzeli Devlet Hastanesi olarak salgınla mücadele kapsamında ilk günden itibaren tüm tedbirleri alarak çalışmalarımıza yoğun şekilde devam ediyoruz. Bu çerçevede hastanemiz çalışanlarının moral ve motivasyonlarını yükseltecek etkinliklere de önem veriyoruz. Hastane yönetimi olarak personelimizin moral ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla, görev yaptıkları birimlerde ziyaret ederek baklava ikramında bulunduk, koronavirüsle mücadelede nelere dikkat edilmesi gerektiğini bir kez daha anlattık" dedi.
Küresel bir salgın olan koronavirüsle mücadele için Sağlık Bakanlığının aldığı tedbirlere uyulmasının büyük önem taşıdığını da ifade eden Oğuzeli Devlet Hastanesi Başhekimi Özdemir, "Bakanlığımızın önerilerine ve yasaklarına herkesin uyması gerekiyor. İnsanların zorunlu haller dışında evinden çıkmaması gerekiyor. Hijyen çok önemli. Hijyenle ilgili tedbirlerden taviz verilmemesi gerekiyor. Bu zorlu süreci kurallara uyarak, dayanışma içerisinde atlatacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

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