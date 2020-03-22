Araban'da evde kalın çağrısı

Gaziantep'in Araban ilçesinde kaymakamlık tarafından yaşlılara evden çıkmamaları için çağrıda bulundu.

Araban Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Başımızın tacı değerli Yaşlılarımız; Bizim için çok değerlisiniz. Sağlığınız için evlerinizden ayrılmayınız’’. Biz sizlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. 112155156 hatlarımız ayrıca Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı telefonumuz 0342 611 2449 sizlerin hizmetindedir. Araban ilçe merkezi ve kırsalında yaşayan yaşlıların evlerinden dışarı çıkmamaları konusunda hassas davranmalıdır" denildi.

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