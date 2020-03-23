Gaziantep'te Düğüne Corona Virüs Cezası

Gaziantep'te, Covid19 Salgını sebebiyle tedbir hükümlerine aykırı davranarak, sokakta düğün yapan şahıs hakkında işlem yapıldı
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 22 Mart 2020 günü Selahaddin Eyyübi mahallesinde düğün yapıldığı ihbarı alındı. Olay yerine giden Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, topluluğu dağıtarak, düğün sahibi hakkında gerekli işlem gerçekleştirildi.
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