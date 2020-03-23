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Türkiye’de bir ilk Gaziantep yerli ve milli üretimle adını dünya’ya duyuracak Gaziantep bölgenin sağlık üssü olacak

İHA

Türkiye'nin ilk yerli ve milli kanser tedavisinde kullanılacak ilaç üretimi yapılacak olan Proton Hızlandırma ve Radyofarmasötik Üretimi Tesisi Kurulumu Projesi için ilk imzalar atıldı.

Türkiye’de bir ilk Gaziantep yerli ve milli üretimle adını dünya’ya duyuracak Gaziantep bölgenin sağlık üssü olacak

Türkiye’nin ilk yerli ve milli kanser tedavisinde kullanılacak ilaç üretimi yapılacak olan Proton Hızlandırma ve Radyofarmasötik Üretimi Tesisi Kurulumu Projesi için ilk imzalar atıldı.
Gaziantep Valisi Davut Gül’ün katılımıyla Gaziantep Üniversitesi Senato Salonu’nda düzenlenen tören ile proje mali destek sözleşmesi Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz tarafından imzalandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) desteğiyle Gaziantep Üniversitesi’nin yürütücüsü olduğu Proton Hızlandırma ve Radyofarmasötik Üretimi Tesisi Kurulumu Projesi toplam 31,5 Milyon TL’ye mal olacak ve 18 ayda tamamlanacak. Kurulacak tesiste, şuanda Türkiye’de hem üretilen, hem de üretilmeyen moleküller yapılacak. Proton Hızlandırma ve Radyofarmasötik Üretimi Tesisi Kurulumu Projesi kapsamında; Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi öncülüğünde, Gaziantep Teknoloji Geliştirme Bölgesi içerisinde kurulacak tesis, hem Gaziantep’in hem de bölgenin ilaç ihtiyacını karşılayacak. Özelikle riskli hastalar için dışarıdan getirtilen ilaçlar artık Gaziantep’te üretilecek. Böylece gerekli ilaçlar Gaziantep ve bölgesindeki hastalar için hızlı ve pratik bir biçimde ulaşılabilir hale getirilecek.
Bakanlığımız büyük destek verdi
İmza töreninde konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç Dr. Umut Elboğa tarafından hazırlanan projeye, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bir defada sağlanan en büyük desteği verdiğini kaydederek, “Sağlığın ne kadar önemli olduğunu son günlerde hepimiz anladık. Rektörümüzün liderliğinde hocamızın sunduğu proje çok önemli. Bu proje, Gaziantep Üniversitesi yönetimi ve akademisyenleri olarak inandıkları bir proje. Yaklaşık bir yıllık süreçte gerek sunum yaparken, gerekse bu projeyi yetkili yerlere anlatırken bu projeye inanıldı. Bizler de inandık. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir hedefi vardı; yerli ve milli sanayi oluşturmak. Bunun en önemli ayaklarından bir tanesi ilaç ve medikal sanayisidir. Gaziantep’in bu anlamda medikal sanayide bir kümeleşmeyle ilgili hedefi ve projesi vardı. Gaziantep Üniversitesi öncüllüğünde bunun ilk adımını atmış olduk. Buna destek veren Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a ve Adalet Bakanımıza, milletvekillerimize, Fatma Şahin Başkanımıza, rektörümüz ve bütün ekibine, İpekyolu Kalkınma Ajansı ekibine ve katkısı olan herkese teşekkür ederim” dedi.
Projemize büyük ilgi
Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerli ve milli ilaç hamleleri ve özellikle Türkiye’de yeni ilaç kümelenmeleri doğrultusunda yapılan direktiflerine istinaden bir takım çalışmalar başlatıldığını vurgulayarak, “Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank Bey’in himayesinde güzel bir proje başladı. Diğer taraftan sayın valimiz, kurumlarımız, milletvekillerimiz ve başkanımız başta olmak üzere bu projeyi sahiplendiler. Böylece Gaziantep’te güzel bir projenin ışığı yandı. Bu proje, Türkiye’de cazibe merkezleri anlamında bir defada desteklenen en yüksek bütçeli proje olma özelliğiyle de bir ilk. Sayın bakanımız projemize inandı. Yapmak istediğimiz şey; Gaziantep gibi sanayisi köklü olan bir şehrimizde, ilaç endüstrisi anlamında da kümeleştirme oluşturmak Gaziantep Üniversitesi hasta bazlı açısından baktığımızda Türkiye’de çok fazla ön plana çıktı. Radyofarmasötik ilaçların en çok kullandığı ana merkezlerin başında Gaziantep Üniversitesi geliyor. Bakanımızın bu projeyi buraya verme amaçlarından birisi de hem burada kullanılacak hem de Ortadoğu, Doğu Avrupa, Balkanlar, Orta Asya ve Kuzey Afrika olmak üzere bu bölgenin ana lojistik merkezi olarak buradan temin edilecek. Proje daha başlama aşmasındayken bile uluslararası yatırımcıların gözdesi oldu. Bir taraftan Japon firmalar, bir taraftan Amerika firmaları ortaklığımızla burada ortak bir fabrika ve işletim sistemi kurmak istiyorlar. Bu proje hayata geçer geçmez yeni modellemeler yapacağız. Bu bölgede özellikle Radyofarmasötik işaretlenmiş ürünlerle tanı, diğer taraftan da aynı zamanda takip ve tedavi molekülleri olacak. Türkiye’de var olmayan yeni moleküller özelikle Amerika ve Japonya’dan getirerek buraya imal edilecek ve bunlar dünyanın farklı taraflarına dağıtılacak. Bunu düşündüğümüzde ilerde Gaziantep Üniversitesi merkezli Gaziantep ve Türkiye’yi önemli bir ilaç üretim merkezi ve lojistik merkezi oluşturulacak” şeklinde konuştu.
Hem ArGe hem üretim merkezi
İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz ise, proje ile Gaziantep Üniversitesi bünyesinde Radyofarmasötik ilaçların üretildiği bir tesis kurulacağını vurgulayarak, ”Aynı zamanda farklı izotoplar ile yeni kanser ilaçlarının araştırılıp geliştirileceği bir ArGe merkezi kurulacak. Bu merkezde üretilecek ilaçlarda hem iç piyasa, hem de dış piyasaya arz edilecek. Projemizin toplam bütçesi 31.5 Milyon TL olup süresi 18 aydır. Özellikle ilaç endüstrisinin stratejik öneminin farkında olduğumuz bugünlerde, böyle bir projenin Gaziantep'te hayata geçirilmesi çok önemli. İnşallah bu yatırımla ülkemizdeki ilaç endüstrisinin millileştiği ve yerlileştirildiği en önemli merkezlerden birisi de Gaziantep olacak ” ifadelerini konuştu.
Projeyi hazırlayan Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Elboğa ise, kurulacak merkezde kanser görüntülenme ve tedavisinde kullanılan, Türkiye’de üretilen ve üretilmeyen moleküllerin üretileceğini belirterek, “Bu proje yaşama geçtiğinde Gaziantep yerli ve milli ilaç üretim merkezi olacak. Ürettiğimiz molekülleri hastanemizde kullanacağız. Ayrıca Türkiye’nin diğer illerindeki tedavi merkezlerine göndereceğiz. Bundan başka Dünya’nın birçok ülkesine de molekül ihraç edeceğiz. Böylelikle hem ülkemizden döviz çıkışı olmayacak, hem de ihracatla gelir elde edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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