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Şahinbey Belediyesi’nden binlerce aileye biner TL destek

İHA

Şahinbey Belediyesi korana virüsüne karşı hem vatandaşa bin TL nakdi destek oluyor hem de dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Şahinbey Belediyesi’nden binlerce aileye biner TL destek

Şahinbey Belediyesi korana virüsüne karşı hem vatandaşa bin TL nakdi destek oluyor hem de dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde önemli tedbirler alınırken, Şahinbey Belediyesi Şahinbey İlçesi’ndeki 7 bin aileye bin TL yardım desteği yapacak. Şahinbey Belediyesi ayrıca Kamu kurumlarında ve vatandaşların toplu olarak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

7 bin aileye bin TL yardım
Korona virüsü gündemiyle olağanüstü toplanan Şahinbey Belediye Meclisi toplantıda Şahinbey Belediyesi'nin sosyal marketinden yardım alan 7 bin aileye biner TL yardımda bulunma kararı aldı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 7 bin aileye biner TL nakit yardımında bulunacaklarını belirterek, “Sosyal Marketimizden yardım alan ailelerimize gıda ve hijyen malzemesi yardımları yapıyoruz. Buradan yardım alan ailelerimizin özelliğine baktığımızda, bu ailelerde çalışabilecek durumda olan kimse bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl 5 bin ailemiz Sosyal Marketten faydalanıyordu. Bu ailelerimize geçtiğimiz yıl Aralık ayında 750 TL maddi yardım yaptık. Bu yardımdan dolayı güzel geri dönüşler aldık. Şimdi Sosyal Marketten faydalanan 7 bin ailemize biner TL nakdi yardım yapacağız. Sosyal yardım yönetmeliğimize göre ihtiyaç olması halinde bir yıl içerisinde asgari ücretin beş katına kadar yardım yapabiliyoruz” dedi.

Temizlik malzemeleri dağıtılacak
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu belediye olarak meclise sunulan maddeler hakkında açıklamalarda bulunarak, " Herkese sabun ve temizlik malzemesi dağıtacağız Öte yandan Sosyal Marketlerden gıda yardımı alamayan vatandaşlarımıza gıda desteği verilmesi için çalışmamız var, gıda kolileri hazırladık. Gıda kolisi yardımları ile vatandaşlara destek olacağız. Bu süreçte kimsenin mağdur olmaması için çabalıyoruz” şeklinde konuştu.

“Hizmeti 65 yaş üstü vatandaşların ayağına götürüyoruz”
Mehmet Tahmazoğlu, 65 yaş üstü vatandaşların evlerinden çıkmadan ihtiyaçlarının karşılanması yönünde ekiplerin çalışmalar yaptığını belirterek, “Sosyal Marketlerimizden faydalanan 65 yaş üstü vatandaşlara ihtiyaç duydukları malzemeleri ekiplerimiz ile evlerine götürüyoruz. Sadece marketten alışveriş yapan vatandaşlarımız değil, Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Yardım Destek Grubu tarafından, 65 yaş üzerindeki vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor. 65 yaş üstü vatandaşların evlerine yemek ve gıda paketi dağıtımı gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.
Şahinbey dezenfekte çalışmaları
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs tehlikesine karşı aldığı önlemleri sıklaştıran Şahinbey Belediyesi sağlık tedbirleri çerçevesinde organize ettiği ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını sıklaştırdı. Vatandaşların sık kullandığı kamu binaları, bankalar, spor salonları, konferans salonları, Şahinbey Belediyesi’ne bağlı tesisler dezenfekte edildi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 'Pandemi' yani bölgesel olmaktan çıkmış küresel anlamda etkisini gösteren salgın olarak adlandırılan korona virüs için vatandaşlara yöresel Nizip Sabunu ve Sosyal Market’ten alışveriş yapan alım gücü düşük vatandaşlar için ücretsiz temizlik malzemeleri veriyor.

Kurallara uymak gerek
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların konulan kurallara uyması gerektiğini belirterek, “Çin de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran korana virüs salgınına karşı Sayın Cumhurbaşkanımızın almış olduğu tedbirlerin yanı sıra bizde Şahinbey Belediyesi olarak kendi binamız belediyemize bağlı tesisler, camiler, kamu kurumları, parklar, taksi durakları, otobüs durakları ve vatandaşlarımızın genel olarak kullandığı ortak kullanım alanları ekiplerimiz tarafından dezenfekte etmek suretiyle virüsün yayılmasını engellemeye çalışıyoruz. Ayrıca bu süreçte sosyal marketimiz aracılığıyla ihtiyaç duyan ailelerimize ücretsiz temizlik malzemeleri, dezenfektan ve kolonya dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bunların yanı sıra ihtiyaç sahibi 7 bin ailemize biner TL yardım yaptık. Ayrıca zeytinyağlı sabun dağıtımı gerçekleştirerek vatandaşlarımızın ellerini sık sık yıkamaları konusunda yardımcı oluyoruz. Dışarı çıkması yasaklanan ve 65 yaş üstü olan vatandaşlarımızın evlerine gıda yardımı gerçekleştiriyoruz. Aramaları halinde ihtiyaçlarına Kaymakamlığımız ile iş birliği içerisinde ‘Evde Vefa’ hizmeti çerçevesinde destek veriyoruz. Vatandaşlarımızın evden çıkmadan belediye hizmetlerinden faydalanmaları için EBelediyecilik anlamında hizmet veriyoruz. Böylelikle vatandaşlarımız belediyeye gelmeden yapmak istedikleri işlemleri EBelediye üzerinden yapabiliyorlar. Ayrıca belediyemizin kiracısı olan ve kararname ile iş yerleri kapanan kiracılarımızdan kapalı olduğu sürece kira almayacağız. Vatandaşlarımız evde kalıp kitap okusunlar. Amacımız bu süreçte vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak” diye konuştu.

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