Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Belgin İkidağ: “Korona virüse karşı bireysel tedbir önemli”

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Belgin İkidağ, korona virüsten korunmak için alınacak bireysel önlemler oldukça önemli olduğuna dikkat çekti.

Dr. Belgin İkidağ bireysel tedbirin önemine değinerek, ”Bu dönemde herkes üzerine düşen görevi yerine getirirse, önlemini alınırsa virüsün daha fazla yayılması engellenebilir. Bu sayede de salgını en az zararla atlatabiliriz” dedi

Dünya çapında büyük korku oluşturan korona virüsün (Covid 19) hızla yayıldığına dikkat çeken, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Belgin İkidağ, bu salgına karşı alınması gereken tedbirler ile ilgili bilgiler paylaşarak, “Korona virüs (COVİD 19) solunum yollarında enfeksiyon yapan bir virüstür. Bulaşması da solunum yolları ile olur. Bu virüs, hasta kişilerin öksürme veya hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıkların ortamdaki diğer bireylerin ağız, burun ve gözlerine temasıyla ve damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerin ağız, burun veya göze götürülmesi sonucu vücudumuza mukozalarla girer. Elde edilen bilgilere göre virüsün kuluçka süresinin 214 gün arasında olabileceği düşünülmekle birlikte şu an için bulaştırıcılık süresi ve virüsün dış ortama dayanma süresi net olarak bilinmemektedir. Bu virüs vücudumuza girdiğinde ilk olarak üst solunum yollarını tutar. Bağışıklık sisteminin vereceği cevaba göre akciğerlere kadar inebilir. En çok gördüğümüz belirtisi yüksek ateş, öksürük, şiddetli bir boğaz ağrısı, daha sonra da nefes darlığıdır. Eğer yüksek ateşiniz, boğaz ağrınız varsa ve öksürüyorsanız durumu ciddiye almanız gerekir. Bu, diğer gribal enfeksiyon ya da mevsimsel üst solunum yolu enfeksiyonları ile çok benzeyen bulgular olmakla birlikte korona virüs belirtileri de olabilmektedir. Bu nedenle bu bulgular varsa ihmal etmemeli ve bir maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekmektedir. Eğer nefes darlığınız da varsa hemen bir akciğer filmi çekilmeli ve hastalıkla ilgili bir bulgu olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu tür şikayetlerle sağlık kuruluşlarına başvurduğunuzda özellikle seyahat geçmişinizin doğru bir şekilde aktarılması da virüsün hem yayılmasını engellemede hem de teşhis için önemlidir” şeklinde konuştu.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Belgin İkidağ, ”Kalabalık ortamlara çok girilmemesini tavsiye ediyoruz. Kimlerin virüs taşıdığını bilemeyiz. Herkes kendisindeki rahatsızlığı hafif bir üst solunum yolu hastalığı zannedebilir. Fakat o virüsü taşıyor ve yayıyor olabilir. En çok bulaşma kalabalık özellikle kapalı ve havalandırılmayan ortamlarda olmaktadır. Bu nedenle kalabalık ve kapalı ortamlara girilmemesini öneriyoruz. Eller en az 20 saniye boyunca su ve sabun ile yıkanmalıdır. Sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Kapalı alanlar sık sık havalandırılmalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli ve sağlıklı beslenmeye de özen gösterilmelidir” diye konuştu.

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