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Gaziantep'te belediye personeline 1000 lira ikramiye

DHA

Gaziantep'te belediye personeline 1000 lira ikramiye


GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, koronavirüs mücadelesi kapsamında sahada yer alarak, Gazianteplilerin sağlığını korumak ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mesai harcayan belediye çalışanlarına 1000 lira ikramiye vereceklerini açıkladı.
Küresel salgın haline gelen koronavirüs için gerekli önlemler alınırken, belediye ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gaziantep'te de hem dezenfekte ve ilaçlama yapan hem de vatandaşa sosyal yardım dağıtan belediye personellerine, bu süreçte 1000 lira ikramiye verilmesi kararlaştırıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma şahin, küresel soruna karşı ulusal bir mücadele verdiklerini belirterek şunları söyledi
"Belediye başkanı olarak, 2 milyon bize emanet. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çok güçlü ve fedakar bir aile. Özellikle temizlik, sosyal yardım ve sağlık hizmetleri gibi alanlarda kendi çalışanlarımız haftalardır çok büyük fedakarlıklar yapıyor. Aslında bunun mali karşılığı yok. Çok özel bir seferberlik içindeyiz. Biz bunu mükafatlandırma kararı aldık. Bu kararla günlük yevmiyeye artı 33 TL ikramiye vereceğiz bu da aylıklarında 1000 liraya tekabül edecek. Nasıl kendi halkımıza sosyal destek veriyorsak, bunu yapan kendi çalışanımıza da sosyal destek vereceğiz. Bu büyük çalışmanın karşılığı bu değil, çok daha fazlasını hak ediyorlar ama bizde elde olan imkanlar ve fırsatlar öncülüğünde bu desteği verme kararı aldık. Diliyor ve umuyorum ki bir an önce bu zor dönemden çıkarız."DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2020-03-24 10:50:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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