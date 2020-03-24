Araban Kaymakamlığı yaşlılara evde hizmet desteği

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Araban ilçesi Kaymakamlığı, Vefa Sosyal Destek Grubu 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların evine hizmet götürme devam ediyor.

Gaziantep’in Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamid Mutlu’nun Başkanlığında ilçede oluşturulan ‘’Vefa Sosyal Destek Grubu’’nun, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yönelik ilçe genelinde yürüttüğü korona virüs salgını kapsamında 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları evlerinde ziyaret ederek eksiklerini gideriyor.

Kırsal mahallelerde ikamet eden 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan 160 aileye gıda kolisi ve hijyen maddesi dağıtıldı.

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