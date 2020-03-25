Korona virüsün son bulması için dua edildi

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Araban İlçesinde, korona virüs salgınının bir an önce son bulması için yatsı ezanı sonrası ilçe merkezi ve kırsalındaki 49 caminin minaresinden dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığının, korona virüs salgının son bulması ve hastaların şifaya kavuşması için yayımlandığı genelge doğrultusunda Araban ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde bulunan 49 caminin minaresinde yatsı ezanı sonrası Araban İlçe Müftülüğünün merkezi sisteminde dua edildi.

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