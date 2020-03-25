Korona virüs hakkında bilinmesi gerekenler

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi M. Murat Oktay, tüm dünyayı tehdit eden korona virüs hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı. Genellikle ileri yaşta insanları etkileyen bir hastalık olan yeni korona virüs (Kovid19) hakkında bilgi veren Oktay, gençlere de önemli tavsiyelerde bulundu.

İlk kez, 31 Aralık 2019'da Çin'de görülmeye başlayan hastalığın viral (çoğalan/yayılan) etkenli olduğunu söyleyen Murat Oktay, “İnsanda ilk kez hastalık yaptığı saptanan bu virüs yeni korona virüs (Kovid19) olarak adlandırılmıştır. Vakalarda ateş, nefes darlığı ve yaygın halsizlik yapan bu hastalık her iki akciğerde enfeksiyona yol açmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün Kovid19 raporuna göre ölüm vakaları genellikle ileri yaştaki ya da eşlik eden sistemik hastalığı (hipertansiyon, diyabet, kardiyovasküler hastalık, kanser, kronik akciğer hastalıkları başta olmak üzere diğer bağışıklık sistemini zayıflatan durumlar) olan bireyler olmuştur. Çin’de başlayan bu enfeksiyon artık bütün Dünya’da yaygın bir pandemiye neden olmuştur” dedi.

“Gençlerin Sosyal Sorumluluğu Devam Ediyor”

Tüm dünyada insanları tehdit eden ve en çok yaşlıların etkilendiğini söyleyen Dr. Murat Oktay, “Bildiğiniz gibi tüm dünyada yaşanan COVİT19 pandemisi nedeniyle ülkemizde 65 yaşın üstündeki yurttaşlarımız için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu kişiler annebabamız, aile büyüklerimiz, akrabalarımız ya da konu komşumuz olabilirler. Ay zamanda, zorunlu evde kalma süreci içinde kimi sorunlarla karşı karşıya kalabilirler. Gündelik ihtiyaçlarını karşılamakta güçlükler yaşayabilirler. Aralarında kronik hastalığı olan ve bakıma muhtaç olanlar bulunabilir. Kamu görevlilerimiz, onların ihtiyaçlarını karşılamak için tüm önlemleri aldılar ve onlara bir telefon kadar yakınlar. Ancak bu durum üniversiteli gençlerin sosyal sorumluluğunu azaltmıyor. Unutmayın 65 yaşın üstündeki yurttaşlarımız şimdi en çok bize ihtiyaç duyuyor. Bir süre zorunlu olarak evinde kalacak olan yaşlılarımızın daha fazla ilgiye ihtiyacı var. Uzakta olanları telefonla daha sık arayalım. Yakında olanların kapısını çalıp bulaşma mesafesini koruyarak bir ihtiyaçları olup olmadığını mutlaka soralım. İhtiyaçlarını karşılamak için elimizden geldiğince çaba gösterelim. Yaşlılarımıza sahip çıkalım. Hasan Kalyoncu Üniversiteli olmak sosyal sorumluluk demektir. Sağlıklı Kalın” diyerek önerilerde bulundu.

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