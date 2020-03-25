(Görüntülü) SPOR (ÖZEL) Gaziantep FK futbolcuları evde kalmanın önemine dikkat çekti



Günay Güvenç Ben evde kalıyorum, sen de evde kal

Furkan Soylap Şimdi birlik olma vakti

İbrahim ALİOĞLU İSTANBUL,(DHA) -

Gaziantep FK'nın kaptanı Günay Güvenç ve orta saha oyuncusu Furkan Soyalp, koronavirüs salgınından korunmak için kurallara uymanın öneminde değinirken, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

GÜVENÇ BİZE VERİLEN TALİMATLARI YERİNE GETİRELİM

Gaziantep FK'nın tecrübeli kaptanı Günay Güvenç, uyarıları dikkate almanın önemini dile getirerek, Ben evde kalıyorum, sen de evde kal. Bakanlarımız verdiği talimatlarda evde kalmamızı söylüyor. Önemli bir ihtiyacımız olmadığı sürece evden dışarıya çıkmayalım. Hepimiz şu an çok büyük bir sorumluluk altındayız. Sağlığımıza dikkat edelim, hep beraber bunun üstesinden geliriz. Herkes çok büyük sorumluluk altında ve bize verilen talimatları yerine getirelim diye konuştu.

SOYALP SORUN KÜRESEL, MÜCADELE ULUSAL

Kırmızı siyahlı kulüpte forma giyen Furkan Soyalp ise, bilinçli olunduğu sürece koronavirüsün üstesinden gelinebileceğine vurgu yaparken, Günümüzde hepimize problem olan bu virüsle mücadelemizi hep beraber yapacağız. Biz de şu an evdeyiz ve evden çıkmıyoruz. Bireysel olarak spor yapıyoruz. Birlikte bunun üstesinden gelebiliriz. Siz de bilinçli bir şekilde dışarıya çıkmayarak, elzem olmadığı sürece evde kalarak bu virüsü atlatabiliriz. Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal. Her bir birey bilinçli olursa bu süreci daha az kayıpla atlatabiliriz. Şimdi birlik olma vakti şeklinde konuştu. DHA-Spor Türkiye-Gaziantep

2020-03-25 11:45:06



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