Terzi, komşuları için maske dikiyor



Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP´in Nurdağı ilçesinde, terzilik yapan Eyüp Gökkaya (63) koronavirüs salgınında korunmak amacıyla maske yapıp, komşularına ücretsiz dağıtıyor.

Yavuzeli Mahallesinde terzilik yapan Eyüp Gökkaya, koronavirüs salgının Türkiye'de de görülmesinin ardından eşi ve çocuklarının isteği üzerine maske yapma kararı aldı. Pamuklu kumaştan maske diken Gökkaya, ailesine dağıttıktan sonra yeniden diktiği maskeleri bu kez mahalle sakini komşularına dağıtmaya başladı. Ücret almadan komşularına maske hediye eden Gökkaya, "Koronavirüs salgını ülkemizde görülmeye başlayınca, eşim ve çocuklarım korunmak için maske istedi. Ben bulamadım, komşularımın da bulamadığını öğrenince pamuklu kumaş alarak hazır bir maskenin ölçüleriyle kumaşı kesip üretmeye başladım. Evde çocuklara verdikten sonra komşularımızın da maske ihtiyacını karşılamak amacıyla dağıtmaya başladım. Maske diktiğimi duyup gelen vatandaşları da geri çevirmedim ve isteyen herkese hediye ettim. Bir haftada 150 maske üretip dağıttım" dedi.

Terziye gelerek maske alan Abdullah Beyaz, ilçede aramasına rağmen bulamadığı maskeyi kendisine hediye eden Gökkaya'ya teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Kadir ÇELİK

2020-03-25 12:03:11



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