Başkan Şahin’den eczacı kalfalarına ücretsiz ulaşım hizmeti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Şahin’den eczacı kalfalarına ücretsiz ulaşım hizmeti

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, korona virüsle (COVİD19) mücadele kapsamında devletin yükünü hafifleten eczacı kalfalarına 3 ay boyunca ücretsiz toplu ulaşım hizmeti verileceğini açıkladı.

Başkan Şahin’den eczacı kalfalarına ücretsiz ulaşım hizmeti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, korona virüsle (COVİD19) mücadele kapsamında devletin yükünü hafifleten eczacı kalfalarına 3 ay boyunca ücretsiz toplu ulaşım hizmeti verileceğini açıkladı.
Dünyada kısa süre içerisinde pandemi yani bölgesel olmaktan çıkmış küresel bir salgın haline dönüşen korona virüs için ulusal ve uluslararası alanda önlemler artırıldı. Özellikle enfeksiyon riskine karşı insan sağlığını güvence altına almaya gayret gösteren sağlıkçılara büyük destekler verilirken şehir genelinde tedbirleri artırmak amacıyla yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi’nden örnek teşkil edecek bir hamle daha geldi. Buna göre, Gazi şehirde insan sağlığını korumak adına özverili ve disiplinli çalışmasından ödün vermeyen eczacı kalfalarına 3 ay süresince büyükşehire bağlı turuncu otobüslerde ve tramvayda ücretsiz seyahat hizmeti verilecek.
Ulaşım hizmetinden ücretsiz yararlanılabilmesi için kalfaların Gaziantep Eczacı Odası’ndan verilen belgeleri doldurulup bağlı bulunduğu eczanenin işletme sahibine kaşe yaptırması yeterli olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehitkamil’deki hijyen seferberliği sürüyor Dezenfekte çalışmaları memnun ediyor
YEREL HABERLER Şehitkamil’deki hijyen seferberliği ...
Şahinbey'den dezenfekte personeline ikramiye
YEREL HABERLER Şahinbey'den dezenfekte personeline ikramiye
Büyükşehir GASMEK kurslarında maske üretimine başladı Günlük üretilen 10 bin maske halka ücretsiz dağıtılacak
YEREL HABERLER Büyükşehir GASMEK kurslarında maske üretimine ...
(Görüntülü) Terzi, komşuları için maske dikiyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Terzi, komşuları için maske dikiyor
Terzi, komşuları için maske dikiyor
YEREL HABERLER Terzi, komşuları için maske dikiyor
Toplu taşımada ayakta yolcu alımı engelleniyor
YEREL HABERLER Toplu taşımada ayakta yolcu alımı engelleniyor
Belediye Başkanı Doğru’dan risk gurubundakilere uyarı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Doğru’dan risk gurubundakilere uyarı
Suriyeli doktorlardan korona virüs taraması Suriyeli doktorlar korona virüse karşı sahaya indi
YEREL HABERLER Suriyeli doktorlardan korona virüs taraması Suriyeli ...
(Görüntülü) SPOR (ÖZEL) Gaziantep FK futbolcuları evde kalmanın önemine dikkat çekti
YEREL HABERLER (Görüntülü) SPOR (ÖZEL) Gaziantep FK futbolcuları ...
Korona virüs hakkında bilinmesi gerekenler
YEREL HABERLER Korona virüs hakkında bilinmesi gerekenler
TÜRKAB’dan Can Ataklı’ya dava
YEREL HABERLER TÜRKAB’dan Can Ataklı’ya dava
Korona virüsün son bulması için dua edildi
YEREL HABERLER Korona virüsün son bulması için dua edildi
Kaymakam Mutlu’dan aşevinde hijyen incelemesi
YEREL HABERLER Kaymakam Mutlu’dan aşevinde hijyen incelemesi
Yeni korona virüs önlemleri SANKO Üniversitesi’nden uyarı “Sağlakların sol el ile yüzlerine dokunma olasılıkları düşük olduğu için, kapı kolunu tutma, açma, herhangi bir objeyi taşıma ve tutma işlemlerini sol el ile yapması önerilmektedir” “Araç havalandırmasında, dışarıdan alınan hava tercih edilmeli. Havanın araç içi dönüşümü kullanılmamalıdır”
YEREL HABERLER Yeni korona virüs önlemleri SANKO Üniversitesi’nden ...
GAİB 30 milyon maske yapımı için kolları sıvadı
YEREL HABERLER GAİB 30 milyon maske yapımı için kolları sıvadı
GAİB 30 milyon maske yapımı için kolları sıvadı
YEREL HABERLER GAİB 30 milyon maske yapımı için kolları sıvadı
(Görüntülü) Yolcunun yanına oturunca otobüsten indirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yolcunun yanına oturunca otobüsten ...
Büyükşehir şehrin giriş ve çıkışlarına sağlık standı kurdu Büyükşehir’in ateş ölçerleriyle ziyaretçiler muayene ediliyor
YEREL HABERLER Büyükşehir şehrin giriş ve çıkışlarına sağlık standı ...
Yolcunun yanına oturunca otobüsten indirildi
YEREL HABERLER Yolcunun yanına oturunca otobüsten indirildi
‘Evde kal’ kitaplar Şahinbey’den
YEREL HABERLER ‘Evde kal’ kitaplar Şahinbey’den
Büyükşehir’den şehir girişlerinde ateş ölçer uygulaması
YEREL HABERLER Büyükşehir’den şehir girişlerinde ateş ölçer ...
İmkander’den 65 yaş üstü 200 aileye gıda kolisi
YEREL HABERLER İmkander’den 65 yaş üstü 200 aileye gıda kolisi
Büyükşehir, 65 yaş ve üstü vatandaşları ve mesire alanlarını denetledi Kentin birçok noktasında yer alan banklar kaldırıldı
YEREL HABERLER Büyükşehir, 65 yaş ve üstü vatandaşları ve mesire ...
Kısa çalışma ödeneğinde başvurular başladı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Çalışanını koru, istihdamını düşürme, ihtiyacın olan kaynak kısa çalışma ödeneğinde”
YEREL HABERLER Kısa çalışma ödeneğinde başvurular başladı GSO ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X