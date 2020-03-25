Gaziantep'te kurslarda üretilen maskeler halka dağıtılacak

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GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te meslek eğitim kurslarında günlük üretilecek 10 bin maske, halka ücretsiz olarak dağıtılacak.

Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı tedarik sıkıntısı yaşanan maskelerin üretimi için harekete geçti. Belediye bünyesindeki sanat ve meslek eğitimi kurslarında, 21 usta öğretici ve 8 kursiyerle Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun olarak üretilecek 10 bin maske halka ücretsiz olarak dağıtılacak.

DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-03-25 16:26:38



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