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İş dünyasına istihdam çağrısı

İHA

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, korona virüs (Covid19) salgınından dolayı meydana gelmesi muhtemel istihdam kaybının önlenmesi için çağrıda bulundu.

İş dünyasına istihdam çağrısı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, korona virüs (Covid19) salgınından dolayı meydana gelmesi muhtemel istihdam kaybının önlenmesi için çağrıda bulundu.
MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, korona virüs (Covid19) salgınından dolayı meydana gelmesi muhtemel istihdam kaybı nedeniyle bir açıklama yaparak iş dünyasına çağrıda bulundu. Çelenk açıklamasında, “Dünyayı etkisi altına alan Covid19 pandemisinin ülkemizde sosyal, toplumsal ve ekonomik etkilerini en aza indirebilmek adına başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet yetkililerimiz ve devlet kurumlarımız olağanüstü bir çaba ortaya koymaktadır. Türkiye’nin küresel ölçekte en yaygın ve en güçlü sermaye platformu olarak 11 bini aşkın üyemiz ve 60 bine yakın işletmemizle bu noktada devletimize en üst seviyede destek verebilmek üzere iş başındayız. Kısa ve uzun vadede dünya ekonomisine etkileri kaçınılmaz olan ve yeni bir dünya düzeni oluşturması öngörülen bu pandeminin Türkiye açısından en büyük endişe noktalarından biri işletmelerin iş kaybına paralel olarak ortaya çıkması muhtemel istihdam kaybı olmaktadır. Bizler, kurulduğumuz günden bu yana yalnız para kazanmayı değil, ülkemizin menfaatlerini ve ülke insanımızın refahını önceleyen bir yapı olarak MÜSİAD çatısı altında faaliyet gösteren işletmelerimizde bu noktada negatif bir gelişme ortaya çıkmaması için elimizden geleni yapacağımızın ve bünyemizde bu nedenle bir istihdam kaybı yaşanmayacağına dair üyelerimize ve iş dünyamıza istihdama devam çağrısı yapıyoruz. Bu bağlamda, ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ paketi kapsamında işverenimize sağlanan muhtasar ve KDV ile SGK primi ötelemesi, toplamda 7 milyar lirayı bulacak asgari ücret desteği, esnek çalışma koşulları ve telafi çalışma süresine ilişkin sağlanan diğer kolaylıkların mevcut istihdam oranının korunması noktasında etkili olacağına inanıyoruz. Geçmiş istihdam seferberliği uygulamalarında olduğu gibi istihdamı korumak ve böylece milli ekonomimizin en az hasarla bu süreçten çıkması adına bütün işverenlerimizin elini taşın altına koyacağına olan inancımız tamdır. Bu birlik ve beraberlik ruhu ile 2019 yıl sonu itibariyle yüzde 13,7 seviyesinde olan işsizlik oranının 2020 yılı sonu itibariyle YEP kapsamında hedeflenen yüzde 11,8’e yakınsayacağını temenni ediyoruz. Bu vesile ile iş dünyamızın önde gelen temsilcilerine istihdam kaybının yaşanmaması adına bir çağrıda bulunuyor, bu süreçte birleştirici tutumuyla milletimizin tek vücut halinde hareket etmesini sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, süreci büyük bir olgunluk ve profesyonellikle yürüten başta Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’ya, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’a ve bütün bakanlıklarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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