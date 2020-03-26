İslahiye'de eczanede şeritli koronavirüs önlemi

'Ben neden böyle görünüyorum?'



Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde, bir eczanede koronavirüse salgınına karşı müşteriler ile çalışanlar arasına 1 metre kuralına göre şerit çekildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bir eczane koronavirüs tedbiri için müşteriler ile aralarına sosyal mesafe oluşturmak için şerit çekti. Müşteri ile eczane görevlileri arasında bir metrelik mesafe oluşturulurken, iş yerinin duvarlarına da 'Sağlığınız için temas yok' yazılı dövizler astı.

Vatandaşlar uygulamadan mutlu olurken, eczane çalışanı Hatice Bulut, sosyal mesafe yöntemi ile kendilerinin ve eczaneye gelenlerin sağlığını koruduklarını ifade ettiDHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2020-03-26 13:57:56



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