Gaziantepli hayırsever, mahallelinin borçlarını kapattı



Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, bir hayırsever Kahvelipınar Mahallesi'nde 3 bakkal ile 2 fırına gidip mahalle halkının veresiye defterlerindeki 20 bin lira borcunu ödedi. Veresiye borçlarının kapatıldığı fırın ve bakkalların camına da; '24 Mart'a kadar olan tüm borçlar bir hayırsever tarafından ödenmiştir' yazısı asıldı. Mahallede şaşkınlıkla karşılanan olayın ardından esnaf veresiye defterlerinden kurtulmanın, vatandaşlar ise borçlarının ödenmiş olmasının mutluluğunu yaşayıp, gizemli hayırsevere teşekkür etti.

Çarşamba günü merkez Şahinbey ilçesinde bulunan Kahvelipınar Mahallesi´nde bulunan bakkal ve ekmek fırınlarına gelen kimliği belirsiz bir kişi, esnafa mahalle halkının veresiye borçlarının olup olmadığını sordu. Bunun üzerine esnaf, mahalle sakinlerinin kendilerine olan borçlarını çıkardı ve gizemli hayırsever 3 bakkal ile 2 fırına 20 bin lira ödeme yaparak, veresiye defterlerini aldı. Veresiye borçlarını kapatan gizemli hayırsever, bakkal ile fırınların camlarında da, "24 Marta kadar olan tüm borçlar bir hayırsever tarafından ödenmiştir" yazısı yapıştırarak kayıplara karıştı.

ESNAF ŞAŞKIN, MAHALLELİ MÜTEŞEKKİR

Mahalle esnafından Metin Ekiciler, hayırsever vatandaşın veresiye defterini alıp vatandaşların tüm borcunu ödediğini söyledi. Gizemli kişinin iş yerine gelerek veresiye defterini istediğini belirterek, "Ne için istediğini sorduğumuzu zaman bize hayır yapmak için borçları ödeyeceğini söyledi. Biz böyle bir olaya sevindik. Buraya gelen müşteriler borçlarının silindiğini duyunca çok sevindiler. Kimin borçlarını ödediğini merak ettiler. Bu durum bizi çok şaşırttı ama vatandaşı da mutlu etti. Allah ondan razı olsun" dedi.

Borçlarının ödendiğini öğrenen vatandaşlar ise bakkal ve fırınlara gelerek veresiye defterini alan hayırsevere müteşekkir olduklarını kaydetti.

DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI

2020-03-27 10:49:50



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