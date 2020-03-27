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Gaziantep'te hastane bahçesine 'acil durum' çadırları kuruldu

DHA

Gaziantep'te hastane bahçesine 'acil durum' çadırları kuruldu


Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yoğunluğu azaltmak için bahçeye 'acil durum' çadırları kuruldu.
Kentte, hasta yoğunluğu fazla olan hastanelerden Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesine 2 çadır kuruldu.112'şer metrekare alana sahip olan çadırlar, koronavirüs şüphesiyle gelen hastalara hizmet verecek. Testleri burada yapılacak olan şüpheli vakaların, sevk işlemleri de çadırdan gerçekleştirilecek. Böylelikle hastanedeki yoğunluğun azaltılması amaçlanıyor.
Çadırların yerinde bir önlem olduğunu söyleyen Mehmet Bakır isimli vatandaş, "Bu çadırlar ile hastanelerdeki insan yoğunluğu azalacak. Bugünlerde hastaneler sakin ama bu virüs hızla yayılıyor. O yüzden ileriye dönük olarak güzel bir düşünce olmuş. Yapanlardan Allah razı olsun'' dedi.
Şu anda kapalı olan çadırların hasta yoğunluğu olması halinde kullanılacağı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2020-03-27 13:54:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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