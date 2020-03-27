Gaziantep'te patlayıcı ele geçirildi

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yapılan operasyonda patlayıcı ele geçirildi.



Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada "DAEŞ silahlı terör örgütü mensuplarınca taşınır vaziyette olan patlayıcı madde ekipmanlarının ve silahların, bazı şüpheliler ile birlikte ele geçirildiği akabinde ise devam eden soruşturmada 27/03/2020 tarihinde patlayıcı maddeler ile irtibatı tespit edilen yabancı uyruklu M.H. adlı şüpheli yakalanmış olup, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır" denildi.

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